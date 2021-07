Votre question sexo – «Mariés depuis 20 ans, nous n’avons plus de rapports sexuels depuis 5 ans» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

«Nous sommes mariés depuis 20 ans et nous n’avons plus de rapports sexuels depuis 5 ans. J’ai tenté plusieurs approches, mais je vois bien que mon épouse ne se sent plus à l’aise», Jean-Pierre, 47 ans.

Réponse:

En vous lisant, je devine que vous souffrez énormément de cette situation et je souhaite le souligner, car cette douleur est souvent sous-évaluée. L’absence durable d’échanges sexuels et, surtout, le manque de ce qu’ils représentent, constituent d’importantes sources de détresse. Celle-ci se noie dans les conflits souvent associés à ces situations relationnelles. Reproches, blessures et solitude constituent le quotidien des couples qui traversent ces situations. D’abord, tentez de déterminer le type de souffrance sous-jacente à ce désert sexuel. Provoque-t-il une blessure narcissique, car vous ne vous sentez pas désirable? Une douleur affective et relationnelle, parce que vous ne vous sentez plus désiré?