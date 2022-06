Imprévisible comédienne – Marina Foïs déjante «En roue libre», c’est le nouvel itinéraire d’une actrice qui vous embarque où elle veut. Cécile Lecoultre

«En roue libre», un road-movie qui se déroule essentiellement dans l’habitacle d’une vieille bagnole pourrie, entre Louise (Marina Foïs) et Paul (Benjamin Voisin). DR

Marina Foïs, fille et petite-fille de psychothérapeute, ne craint pas d’affronter la folie ordinaire. La sienne, l’actrice la discipline avec humour quand elle admet «avoir passé 140’000 ans sur un divan». La leur, quand la comédienne rompue aux jeux les plus pervers, pousse à bout ses personnages. Dans «En roue libre», ça ne rate pas. La mèche grasse, le teint blafard et la moue cernée, la quinquagénaire profile une infirmière cassée par les horaires, moulue par sa vie sentimentale déchirée. En tas dans sa bagnole pourrie, cette Louise décide de ne plus en sortir.