Une page se tourne – Marina Rollman, fini de rire Après un dernier passage sur les scènes romandes et françaises, dont celle de l’Olympia, la Franco-Suisse raccrochera ses gants de comique. Sa nouvelle voie: l’écriture de scénarios pour le cinéma et la télé. Lucas Vuilleumier

Marina Rollman, qui dit avoir «envie de vivre mille vies», se réjouit de passer à l’écriture de scénarios. Cyril Zannettacci / Agence VU

Marina Rollman est sur le point de tirer sa révérence… ou presque. Encore une vingtaine de dates avec son one-woman-show «Un spectacle drôle» en Suisse, en Belgique et en France (les dernières seront à l’Olympia les 16, 17 et 18 décembre), et l’humoriste franco-suisse prendra d’autres routes. Car celles des tournées, dit-elle, sont un peu «éprouvantes». Et même si on l’a aimée à l’écran, notamment dans les séries «Dix pour cent» ou «Double vie», elle ne choisit pas de devenir actrice. À 33 ans, ce qu’elle veut, c’est écrire – en plus de ses chroniques sur La Première et France Inter – des scénarios. Passer au crible de sa plume un monde qu’elle veut plus tolérant et inclusif. Interview.