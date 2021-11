Critique de spectacle – Marina Rollman prend les rires par surprise L’humoriste genevoise balade ses spleens depuis 2017 dans «Un Spectacle drôle». Elle y met un terme en même temps qu’elle s’apprête à abandonner la scène. Florence Millioud Henriques

Marina Rollman fait ses au revoir à la scène (ici en novembre à Lausanne) avant le grand final le 18 décembre à l’Olympia à Paris. L’humoriste genevoise a des envies de scénariste. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Dingue – et ça fait du bien – Marina Rollman ne crie pas, elle ne s’agite pas, ces travers si crispant chez ses pairs. Et quand elle passe sous la ceinture, c’est pour philosopher sur l’inégalité des sexes à sa manière, fine, inédite et espiègle. Comment le vagin pourrait-il régater avec le pénis dans l’inconscient collectif? L’un omniprésent, l’autre au rayon des invisibles et inaudibles même lorsqu’il s’agit de faire de la pub pour le savon servant à la toilette intime des femmes.