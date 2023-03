Victoires de la musique classique – Marina Viotti a été sacrée Artiste lyrique de l’année La mezzo-soprano franco-suisse est toute surprise et ravie de sa consécration à Dijon le 1er mars lors de la 30e édition de la cérémonie. Matthieu Chenal

La mezzo-soprano franco-suisse Marina Viotti a chanté l’air «Mon cœur s’ouvre à ta voix» de Saint-Saëns lors des 30 es Victoires de la musique classique le 1 er mars à Dijon. (Photo by AFP) JEFF PACHOUD / AFP

Elle n’y croyait pas et elle l’a eu! Mercredi soir 1er mars à l’Opéra de Dijon, Marina Viotti a été couronnée Artiste lyrique de l’année lors de la 30e cérémonie des Victoires de la musique classique. À ses côtés brillent le pianiste Bertrand Chamayou (soliste instrumental), Fabien Waksman (compositeur), Raphaël Pichon (enregistrement), et les Révélations d’Aurélien Pascal, violoncelle, Alexandra Marcellier, soprano, Victor Jacob et Lucie Leguay, chefs d’orchestre ex-æquo.

Marina Viotti pensait ses chances infimes d’être lauréate, car elle concourait avec des cantatrices bien plus connues qu’elle, comme Barbara Hannigan et Léa Desandre. «Je m’étais préparée à ne rien recevoir et juste à passer une bonne soirée. C’est une vraie surprise et je suis comme sur un nuage», nous a confié la cantatrice quelques heures après le palmarès, ravie d’avoir pu, grâce à la télévision, «chanter pour tous les gens que j’aime en même temps». Et comme souvent, la mezzo-soprano franco-suisse fait grande impression sur scène, sa voix séduit irrésistiblement et son parcours fascine.

Très émue, Marina Viotti a remporté le prix Artiste lyrique de l’année: «Ce prix est spécial car c’est une reconnaissance de mon pays. Mais la musique n’a pas de frontières.» JEFF PACHOUD / AFP

La fille du regretté chef d’orchestre Marcello Viotti n’est pas arrivée au chant classique en ligne droite, bien au contraire! Dans sa jeunesse, la native de Lausanne a appris la flûte traversière, suivi des études de lettres, mais aussi chanté du metal. Ce n’est qu’à 25 ans qu’elle entame une formation lyrique, à Vienne puis à la Haute École de musique de Lausanne, chez Brigitte Balleys.

«Évidemment, en recevant ce prix, je me rappelle tout ce que j’ai traversé, l’héritage de mon père, la jeune gothique que j’étais à l’adolescence, les critiques parfois très dures qui disaient que j’étais trop vieille pour me lancer dans l’opéra. Et maintenant, j’ai l’impression que j’ai eu raison de persévérer. Mon message d’ouverture plaît, il est précieux en ce moment.»

La mezzo-soprano n’a guère le temps de rester sur son nuage. Ce jeudi matin, elle commence les premières répétitions du rôle de Nicklausse et de la Muse dans «Les Contes d’Hoffmann» d’Offenbach à la Scala de Milan!

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

