Sorties musique – Marina Viotti, cordes vocales et pincées La mezzo-soprano chante en français et en espagnol avec guitare, Brian Eno se réveille à moitié. Quant à Ed Sheeran, il sèche sur sa guitare.

Marina Viotti & Gabriel Bianco

Marina Viotti et Gabriel Bianco, un duo tous terrains EDOUARD BRANE

Dans son premier spectacle en 2017, «Love has No Borders», carte blanche offerte par la HEMU, Marina Viotti déclinait déjà l’amour sous toutes ses formes, passant à travers tous les styles de musiques. Le propos a mûri et s’est condensé dans un album en duo avec Gabriel Bianco. Le guitariste signe tous les magnifiques arrangements, offrant à la mezzo-soprano un écrin aussi intime que frémissant, qui unit les extrêmes de la musique française et hispanique.

Qui d’autre qu’elle aurait pu réunir Gabriel Fauré, Manuel de Falla et Léo Ferré, le Brel de «La chanson des vieux amants» et l’irrésistible «Dos gardenias» de Buena Vista Social Club? Étonnamment, c’est l’«Élégie» de Massenet enrichie du violoncelle qui nous tire des larmes. Vernissage de l’album ce samedi 6 mai à Pully (wempully.ch).

Ed Sheeran

Récemment lavé au tribunal de l’accusation de plagiat, Ed Sheeran pourrait être content. Mais c’est son versant triste – entendez par là, selon son label, «intime» – qu’il livre dans son disque «le plus authentique», pour dire «à poil ou presque». On ne peut que saluer ce retour aux racines du prodige pop folk, venu de la guitare sèche avant de s’égarer dans de douloureux exercices à correcteurs d’effets vocaux. Comme l’indique son titre, «Substract» ne tolère nul habillage superfétatoire et quelques-unes de ses pièces pourraient séduire, ne serait-ce, tout au long de l’écoute, cette question lancinante: pourquoi Ed Sheeran, quand il joue une jolie chanson accompagnée de cordes, sonne-t-il comme une pub pour shampooing, alors que Paul McCartney, dans le même format, sonne comme les Beatles?

Fred Again et Brian Eno

Pop, oui, mais à têtes chercheuses. À 74 ans, le mythique Brian Eno remue encore. Sur ce «Secret Life», le légendaire producteur s’allie encore une fois à son très jeune compère Fred Gibson, 29 ans, aussi connu sous le nom de Fred Again… Ce DJ, producteur et descendant de la noblesse anglaise, a été sacré producteur de l’année aux Brit Awards de 2020 – il a notamment travaillé pour Rita Ora et Ed Sheeran. La paire ne cherche pourtant pas ici à faire frétiller des ondes FM moribondes, mais plonge dans un bain d’anesthésiant aux sonorités étirées, légèrement adornées de parties vocales qui oscillent entre le murmuré et le spectral, pour un résultat le plus souvent alangui au dernier stade. Quelques éclats («Enough», plus lyrique) brillent dans ce sirop somnifère ma foi assez agréable pour s’assoupir.

