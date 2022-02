Apprendre en se marrant - Marine Baousson mouche le «snobisme du savoir» 

Avec «Vulgaire» pour vulgarisation, la Française s’impose dans un style qui se détache de l’humour qui peine à sortir de la zone nombriliste. Et ça fait tellement de bien!

Marine Baousson rêvait de faire le buzz. Elle a dû trouver la bonne formule, c’est fait avec «Vulgaire», le podcast aux 2,5 millions de vues, le livre et le spectacle.

Marine Baousson rêvait de faire le buzz. Elle a dû trouver la bonne formule, c’est fait avec «Vulgaire», le podcast aux 2,5 millions de vues, le livre et le spectacle.

C’était un peu le but… mais elle dit avoir trop parlé en fin d’interview, juste avant de filer dans son jardin breton. Parce «qu’il faut vraiment intervenir» et qu’il est le seul endroit où la trentenaire arrête de penser à ses podcasts aux 2,5 millions de vues. Puits de savoir qui dédramatise les manques, éconduit gentiment les élites et surtout ne se prive pas d’un humour déflorant pêle-mêle la vinification, la Joconde, le planning familial, Pierre Mendès France, les cathodiques «Marseillais», le gluten ou encore les volcans.

Tout y passe et surtout tout ce que l’on n’a pas vu passer, pour d’excellentes raisons! Résultat: un carton pour Marine Baousson. Ses drôles de leçons de choses podcastées à l’enseigne de «Vulgaire» – comprenez vulgarisation – se dispensent aussi dans un livre et, interactives, sur scène. La tournée est lancée, elle fait halte à Lausanne (le 3 mars au D! Club) et à Carouge (le 5 mars au Caustic Comedy Club) dans un exercice de style où la tchatcheuse donne aux spectateurs le dernier mot sur un choix de sujets.