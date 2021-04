Élection présidentielle en France – Marine Le Pen va quitter la tête du Rassemblement national La dirigeante d’extrême droite avait déclaré en février qu’elle «réfléchissait» à abandonner la présidence de son parti pour être «la candidate de tous les Français». Elle a désormais confirmé son départ dans un entretien au mensuel «L’Incorrect».

Marine Le Pen estime que la «possibilité de victoire» à la présidentielle «n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui». KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Marine Le Pen a confirmé son prochain départ de la présidence du Rassemblement national (RN). Celui-ci pourrait avoir lieu après l’été, en vue de sa candidature à l’élection présidentielle en France en 2022.

«Au prochain congrès, non, car c’est un congrès qui va légitimer le candidat à l’élection présidentielle, et il me faut donc d’abord être réélue, mais ensuite, oui, car il est nécessaire que je ne sois pas seulement la candidate du RN», a déclaré la cheffe du RN dans un entretien au mensuel français «L’Incorrect», proche de sa nièce Marion Maréchal.

Selon elle, la «possibilité de victoire» à la présidentielle «n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui». Dans ce contexte, «je me dois d’être la candidate de tous ceux qui veulent mener le combat national», a-t-elle fait valoir.

«La candidate de tous les Français»

La dirigeante d’extrême droite avait déclaré en février qu’elle «réfléchissait» à abandonner la présidence de son parti pour être «la candidate de tous les Français» tout «en étant évidemment soutenue» par son mouvement.

Selon le numéro deux du parti, Jordan Bardella, pressenti pour lui succéder, le départ de Marine Le Pen de la présidence du RN aura lieu «probablement après l’été».

Le RN tiendra auparavant son 17e congrès à Perpignan (sud) début juillet, qui devrait valider sans surprise la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. La cheffe du RN s’était déjà mise «en congé» de la présidence du parti entre les deux tours de la présidentielle française de 2017.

ATS

