Sorties cinéma – «Marinette», «Transformers»: quels films aller voir cette semaine? Du foot, des robots extraterrestres, des agents immobiliers, et même du cinéma nicaraguayen, il y a de tout pour faire des films cette semaine. Bonnes découvertes. Pascal Gavillet

«Marinette», le foot et les femmes

Garance Marillier dans le rôle de Marinette Pichon. Praesens

Le parcours compliqué et parfois douloureux d’une femme éprise de passion pour le football, dans un monde où les joueuses professionnelles n‘ont pas (encore) le statut des hommes, lorsque celles-ci ne sont tout simplement pas déconsidérées. Marinette Pichon, sa vie, son œuvre. Le film s’apparente à une «success story» pavée d’embûches et d’épreuves. De la montée en puissance sportive, jamais évidente dans un univers où la concurrence est réelle, où les autres joueuses ne font pas de cadeaux et où les raisons de craquer sont innombrables, à sa consécration.

L’héroïne née en 1975 doit affirmer sa sexualité dans un milieu homophobe et réactionnaire. La réalisatrice, Virginie Verrier, qui n’avait jusque-là tourné qu’un seul long métrage, triomphe de pas mal d’écueils et parvient à délivrer sa vision, féministe mais sans forcer, tout en soignant une réalisation qui privilégie les cadres serrés aux plans généraux. «Marinette», bien incarnée par une Garance Marillier crédible, manie émotion et justesse sans chercher à dénaturer son sujet, donc sans digresser. Le récit demeure centré autour du ballon rond, conserve un réalisme circonstancié, et ne ment pas sur les faits évoqués. Qu’on aime ou non le football, on prendra plaisir à entrouvrir les portes d’un monde aux aspects inconnus.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Marinette» Afficher plus Réalisateur: Virginie Verrier

Avec Garance Marillier, Emilie Dequenne

Biopic (Fr., 95’)

«Transformers: Rise of the Beasts», les bêtes sortent du bois

Des robots de toutes les formes. Warner

Ce septième volet d’une franchise qui ne semble pas près de s‘arrêter parvient bien à personnifier les différentes races de robots qui y apparaissent. D’où une clarté bienvenue dans une narration qui se calque sur le cinéma d’aventures, plus que sur le fantastique ou la SF. Cette quête pour une clé ouvrant une porte spatiotemporelle vers un monde lointain se laisse ainsi suivre sans déplaisir, même si on aurait préféré moins de scènes de combat – elles sont assourdissantes, tonitruantes, visiblement mixées avec un volume plus fort – et davantage de séquences approfondissant la personnalité des deux humains qui y tiennent les rôles principaux.

Le réalisateur Steven Caple Jr. ne s’était pas jusqu’alors frotté à l’univers de «Transformers» et cela lui convient plutôt bien. Pas totalement dénué d’humour, ce «Rise of the Beasts» cultive d’ailleurs un esprit potache et ado sympa. Pour un public qui sait ce qu’il va voir.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Transformers: Rise of the Beasts» Afficher plus Réalisateur: Steven Caple Jr.

Avec Anthony Ramos, Dominique Fishback, Dean Scott Vazquez, Tobe Nwigwe

Fantastique (USA, 127’)

«Wahou!», les locataires se distinguent

Karin Viard et Bruno Podalydès Xenix

Le petit monde des conseillers immobiliers. C’est dans celui-ci que Bruno Podalydès situe son nouveau film. Une fantaisie qui tourne principalement autour de deux lieux: une maison bourgeoise que ses deux occupants rechignent à quitter, et un petit appartement clair et moderne au cœur de Bougival. Pour les visiter, toutes sortes de caractères se succèdent.

Mais ce qu’il y a de malin, et c’est même une constante du cinéma de Podalydès, c’est que les différents visiteurs ne forment pas une galerie d’originaux ou de tarés. Il y a des bobos, des couples en quête de tranquillité, et bien sûr des farfelus. Chaque visite fournit l’occasion d’une scène, presque un court métrage en soi. Mais plus que la mise en scène, ce sont les comédiens qui font le job. Karin Viard est délicieuse, Eddy Mitchell et Sabine Azema inattendus. Un moment de fraîcheur et de drôlerie.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Wahou!» Afficher plus Réalisateur: Bruno Podalydès

Avec Karin Viard, Bruno Podalydès

Comédie (Fr., 90’)

«Des mains en or», le choc des contraires

Lambert Wilson et Josiane Balasko JMH

Lambert Wilson, arrogant, hautain, coquelet prétentieux qui vient de décrocher son fauteuil à l’Académie française mais souffre le martyre à cause de son dos. Josiane Balasko, gouailleuse, généreuse, guérisseuse débonnaire qui fait des miracles avec ses mains. «Des mains en or», c’est la rencontre de la France d’en bas avec celle d’en haut. Le retour d’un populisme bon enfant qui, mine de rien, veut dispenser sa morale, ses valeurs et ses leçons de vie avec mention sur des clichés qui ont la vie dure.

Quatrième long métrage de l’humoriste Isabelle Mergault, ce film pétri de bons sentiments ne prétend à rien d’autre. Au cinéma, certains duos désassortis font des miracles. Pensons à François Cluzet et Omar Sy dans «Intouchables». «Des mains en or» cherche-t-il à reproduire la recette? Rien ne l’exclut. Wilson et Balasko arrachent quelques sourires, rien de plus.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Des mains en or» Afficher plus Réalisatrice: Isabelle Mergault

Avec Lambert Wilson, Josiane Balasko

Comédie dramatique (Fr., 90’)

«La hija de todas las rabias», première

Trigon

Présenté par son distributeur Trigon comme la toute première production nicaraguayenne, du moins de fiction, ce film signé par Laura Baumeister raconte comment une jeune fille abandonnée cherche à retrouver sa mère. Évoquant en même temps le Nicaragua d’aujourd’hui, le film oscille entre réalisme et poésie fantastique. Sa conclusion, qui ressemble à un rêve éveillé, est d’ailleurs visuellement magnifique.

À la fois témoignage sur un pays dont on ne sait rien, sinon qu’il est extrêmement pauvre, ce que plusieurs séquences sidérantes tournées sur des monceaux d’ordures laissent entrevoir, et réflexion sur le lien mère-fille, «La hija de todas las rabias» (la fille de toutes les colères) parvient à trouver le juste équilibre entre métaphore et réalité. Touchant et fascinant, le film révèle une cinéaste de 39 ans qu’on espère revoir. À découvrir.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La hija de todas las rabias» Afficher plus Réalisatrice: Laura Baumeister

Avec Noé Hernández, Diana Sedano, Ara Alejandra Medal, Virginia Raquel Sevilla

Drame (Nic., 91’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.