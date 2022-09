Super League – Mario Balotelli se fiche de sa réputation Super Mario a fait salle comble lors de sa présentation, à Tourbillon. La nouvelle star du championnat est à Sion pour «gagner quelque chose». Nicolas Jacquier

Mario Balotelli veut remporter un titre avec le FC Sion. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Il fallait être habité par une douce folie, à tout le moins savoir faire preuve de persuasion, pour rendre possible ce qui semblait au départ irréel. C’est pourtant ce qu’ont réussi Christian et Barthélémy Constantin, trouvant les arguments - aussi bien financiers que peut-être affectueux - pour convaincre Mario Balotelli de venir découvrir les charmes du Valais et de la Super League. Pour le FC Sion, c’est assurément le (nouveau) coup du siècle, dix ans après celui de Gattuso, déjà un monstre sacré.