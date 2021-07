Les ambitions d’Yverdon Sport – «La Challenge League ne doit être qu’une étape pour nous» Dix ans après l’avoir quitté, le club nord-vaudois retrouve le haut niveau, ce samedi, contre SLO. Un retour qui doit beaucoup à son président Mario Di Pietrantonio. Interview. André Boschetti

Mario Di Pietrantonio, président d’Yverdon Sport depuis février 2014, se réjouit de fêter le retour officiel de son club en Challenge League par un derby vaudois contre SLO. VANESSA CARDOSO

À la veille de ce premier match d’Yverdon en Challenge League, êtes-vous un peu préoccupé?

Non, je ne me sens pas nerveux du tout mais au contraire très impatient. Je suis convaincu que nous avons fait du bon travail depuis deux mois, que nous avons construit une très bonne équipe. Mais il faut quand même rester prudent. Nous allons découvrir un nouveau monde, celui du vrai professionnalisme. Je me réjouis vraiment de cette saison.

Après dix ans de purgatoire, ce doit être pour vous une grande satisfaction d’avoir ramené le club à sa place, non?

Oui mais ce retour, qui est aussi très important pour la ville, notre région et nos jeunes, a nécessité un énorme travail que je n’ai pas fait tout seul. Sans l’aide et le soutien que je reçois depuis des années, je n’y serais jamais arrivé. Cela dit, je ne cache évidemment pas que ce parcours est une belle satisfaction personnelle aussi.