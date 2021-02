Gouvernement italien – Mario Draghi entame ses dernières consultations L’ex-président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi entame lundi une dernière série de consultations en vue de former un gouvernement.

D’ici la fin de la semaine, Mario Draghi doit trouver une majorité au Parlement avant de prêter serment en tant que Premier ministre.

Paradoxalement, le soudain empressement du parti d’extrême droite et eurosceptique de Matteo Salvini, la Ligue, à soutenir l’ultra-européen Draghi complique la construction de la coalition gouvernementale.

La Ligue entretient en effet des relations tendues tant avec le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème avant leur arrivée au pouvoir) qu’avec le Parti démocratique (PD, centre-gauche), les deux autres acteurs clés qui devraient soutenir le nouveau gouvernement.

Le gouvernement démissionnaire de Giuseppe Conte, contraint de jeter l’éponge fin janvier, est chargé d’expédier les affaires courantes.

Rencontre avec les partis

La semaine dernière, le président Sergio Mattarella, arbitre en cas de crise politique, a fait appel à «super Mario» Draghi pour former un gouvernement d’union nationale capable d’affronter la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie, qui a fait plus de 90’000 morts et plongé le pays dans sa plus grave récession depuis la fin de la IIe guerre mondiale.

Mario Draghi rencontre lundi les petits partis, avant de rencontrer mardi le M5S, le PD et la Ligue.

L’une des questions clés est de savoir dans quelle mesure le cabinet Draghi devrait être composé de technocrates ou inclure des personnalités politiques.

Accorder des postes ministériels à des politiques pourrait renforcer leur loyauté envers le gouvernement, mais risquerait également de relancer les affrontements entre partis, responsables de la chute du cabinet de Giuseppe Conte.

Soutien parlementaire

En l’état actuel, Mario Draghi pourrait bénéficier d’un très large soutien parlementaire allant de la gauche à l’extrême droite. Pour l’instant, seul le parti d’extrême droite Frères d’Italie (FDI) a exprimé son opposition.

Samedi, Matteo Salvini a cité l’arrivée de plus de 200 milliards d’euros de fonds de relance économique de l’Union européenne comme l’une des raisons de rejoindre le gouvernement: «Je préfère être dans la pièce où l’on décide si cet argent est bien ou mal utilisé, plutôt que d’être un spectateur extérieur», a-t-il expliqué.

Mario Draghi devrait rendre compte mercredi à Sergio Mattarella de la faisabilité d’un gouvernement. Il devrait ensuite présenter une liste de ministres, puis prêter serment, théoriquement d’ici vendredi.

Le nouveau gouvernement sera pleinement opérationnel après le vote de confiance des deux chambres du Parlement, où Mario Draghi présentera son programme.

AFPE