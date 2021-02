Premier ministre de crise – Mario Draghi, le joker de l’Italie Pour faire face à l’impasse politique et redresser l’économie, l’ancien patron de la Banque centrale européenne accepte de tenter de former le gouvernement. Dominique Dunglas, Rome

Brillant économiste, Mario Draghi est une figure respectée aussi bien en Italie que sur la scène internationale. KEYSTONE

Bloquée par une crise politique insensée, une débâcle économique et la pandémie, l’Italie joue son dernier Joker: Mario Draghi. Mercredi, le président de la République Sergio Mattarella a confié à «Super Mario» la tâche de former le gouvernement. Le président avait pris acte la veille de l’échec des négociations destinées à reformer la majorité qui avait soutenu Giuseppe Conte mais s’était dissoute le 13 janvier dernier avec la démission des ministres du parti de Matteo Renzi. Sergio Mattarella aurait pu provoquer des élections anticipées mais cela aurait contraint la péninsule à vivre cinq mois avec un gouvernement de transition sans pouvoir. Il a donc choisi la solution du «gouvernement institutionnel» dont le président du conseil est directement nommé par lui et non indiqué par le parlement.