Gouvernement zurichois – Mario Fehr quitte le PS Le conseiller d’État zurichois Mario Fehr, chef du Département de la sécurité, a annoncé vendredi qu’il quittait le Parti socialiste. En cause: des tensions avec la direction du parti.

Le conseiller d’État zurichois Mario Fehr quitte le PS. KEYSTONE/WALTER BIERI

Le conseiller d’Etat zurichois Mario Fehr a annoncé vendredi qu’il quitte le PS avec effet immédiat. Il justifie cette décision par les tensions toujours plus grandes entre lui et la direction du parti.

Après dix années au gouvernement zurichois, Mario Fehr rompt avec son parti. La poursuite d’une collaboration avec le PS ne lui semble plus possible, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse vendredi à Zurich.

En tant que conseiller d’Etat, on dépend du soutien de ses partenaires, a indiqué le ministre de la sécurité. «Les tensions avec la direction de plus en plus idéologique et toujours plus à gauche du PS de la ville et du canton ont rendu cette coopération de plus en plus difficile pour moi, voire impossible».

«Pas une surprise pour le PS» Afficher plus Le départ de Mario Fehr n’est pas une surprise pour le PS. «D’intenses discussions» ont eu lieu ces dernières semaines entre la direction du parti et le conseiller d’Etat, indique le PS zurichois vendredi. «On sait que la coopération entre Mario Fehr et le parti n’a pas toujours été facile», souligne le PS. «C’est notamment le cas dans le domaine de l’asile où il existe de grandes divergences de vues». Une démission fait toujours mal, même si elle est le résultat de différences inconciliables, poursuit le PS. Le parti remercie Mario Fehr «pour ses nombreuses années d’engagement». Il avait été convenu d’informer à la fin des vacances d’été, mais le conseiller d’Etat «a décidé de le faire plus tôt», constate le PS.

Insultes, plaintes et poursuites pénales

Mario Fehr déplore l’intolérance croissante à l’égard des opinions dissidentes au sein du parti. Cette intolérance s’est manifestée sous la forme d’insultes, de plaintes et de poursuites pénales, a-t-il affirmé.

La Jeunesse socialiste a déposé plainte contre Mario Fehr en juillet 2015, suite à l’achat d’un programme informatique de surveillance. Ce programme était destiné à la police cantonale pour lutter contre le gros trafic de drogue et le blanchiment d’argent.

Les jeunes socialistes l’accusaient d’abus de pouvoir et d’acquisition illégale de données. Le Ministère public a conclu que Mario Fehr n’a pas donné suite à la plainte, estimant qu’il n’y a pas eu d’abus et de récoltes illégales de données. Se basant sur les conclusions du Ministère public, le bureau du parlement a refusé en novembre de la même année de lever l’immunité du conseiller d’Etat.

Appartenance au PS suspendue en 2015

Le PS avait désapprouvé la démarche de la jeunesse socialiste, espérant ainsi que ses relations avec Mario Fehr puissent se normaliser. Le conseiller d’Etat avait suspendu son appartenance au parti à la suite de la plainte des jeunes socialistes.

Mario Fehr a dit vendredi qu’il veut préserver sa capacité à gouverner et sa crédibilité. Il quitte donc le PS après 39 ans. Il n’a pas l’intention de rejoindre un autre parti politique. Il décidera dans un an au plus tôt s’il briguera un nouveau mandat lors des élections cantonales de 2023, a-t-il précisé.

Sécurité et asile

Mario Fehr est critiqué depuis des années par l’aile gauche du PS et la Jeunesse socialiste en raison de sa fermeté en matière de sécurité et de ses positions dans le domaine de l’asile. Ses adversaires l’accusent de ne pas représenter adéquatement les valeurs du PS et de la gauche avec des positions jugées trop bourgeoises.

Réactions sur les réseaux sociaux Afficher plus La démission de Mario Fehr provoque de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il était temps qu’il démissionne, estime la Jeunesse socialiste (Juso) de la ville de Zurich sur Twitter. Selon Mario Fehr, le PS de la ville et du canton est devenu de plus en plus idéologique et il dérive à gauche. «Lui-même est devenu de plus en plus inhumain et a dérivé vers la droite», a tweeté le Juso qui ajoute: «Il était temps: Fehr n’était pas digne d’un parti social comme le PS». Du côté bourgeois, la démission de Mario Fehr doit être une leçon pour le PS. Les critiques lancées par le conseiller d’Etat doivent «faire réfléchir le parti, car les chances d’élection de Mario Fehr en 2023 sont extrêmement bonnes», a écrit sur Twitter Camille Lothe, présidente des jeunes UDC du canton de Zurich.

Lors des élections cantonales de 2019, sa candidature au gouvernement n’a été acceptée qu’avec une faible majorité au sein du PS. Les Verts et la Liste alternative (AL) ne l’ont pas soutenu. Il a tout de même été réélu à l’exécutif avec le meilleur résultat.

Mario Fehr a été élu au gouvernement zurichois en 2011. Il est chef du département de la sécurité. Il a siégé au Conseil national de 1999 à 2011.

ATS

