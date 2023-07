La comédienne crée la polémique – Marion Cotillard, une star écolo et ses contradictions L’actrice est souvent la cible de diverses critiques. Ce qu’on lui reproche cette fois? De prôner la décroissance tout en menant un train de vie de star. Jennifer Segui

1 / 2 Marion Cotillard, par ses prises de position politique, divise ses followers et irrite jusqu’à Emmanuel Macron. EPA/CAROLINE BLUMBERG

Peut-on militer sur les navires de Greenpeace et prendre ensuite quelques jours de repos sur un yacht? Est-il cohérent de parcourir la planète en jet tout en protestant contre la déforestation et les gaz à effet de serre au cœur de l’Amazonie? À en croire l’avalanche de critiques, voire d’insultes, reçue par Marion Cotillard sur les réseaux sociaux et dans certains médias ces dernières semaines, c’est non!