Football – Marion Daube est la nouvelle directrice du foot féminin suisse La Zurichoise a été choisie pour succéder à Tatjana Haenni, à la tête du football féminin au sein de l’ASF. Elle dirigeait jusqu’ici la candidature helvétique pour l'Euro 2025. Florian Paccaud/comm

La Zurichoise de 46 ans a dirigé pendant 13 ans la section féminine du FCZ. ASF

Marion Daube a été élue mercredi par le Comité central de l'Association Suisse de Football (ASF) pour succéder à Tatjana Haenni, en tant que directrice du football féminin. «Je souhaite rapprocher toute la famille du ballon rond, hommes et femmes, et utiliser le potentiel et les synergies de l'ensemble de l'association pour faire progresser le football féminin en Suisse», a déclaré la Zurichoise de 46 ans.

Depuis janvier 2022, Daube dirige la candidature helvétique pour l'Euro 2025. Elle a réussi à convaincre les villes, les cantons, le parlement et le gouvernement de soutenir le dossier, déposé il y a deux semaines à l'UEFA. «Marion Daube connaît le football féminin suisse sur le bout des doigts. Son expérience et son enthousiasme nous aideront à franchir la prochaine étape, a expliqué le président de l'ASF Dominique Blanc. Nous voulons devenir encore plus professionnels et avoir plus de succès.»



Trouver qui succédera à Nielsen

Auparavant, la future directrice avait dirigé pendant treize ans la section féminine du FC Zurich, devenant la première femme à occuper ce poste à plein temps en Suisse. Durant cette périodes, les Zurichoises se sont imposées comme le club de référence dans le pays, en remportant le championnat à neuf reprises et en soulevant six fois la Coupe nationale.

Marion Daube est déjà étroitement impliquée dans son premier gros chantier, trouver la personne qui va succéder à Nils Nielsen à la tête de la sélection nationale, notamment pour la Coupe du monde 2023 (20 juillet-20 août) en Australie/Nouvelle-Zélande.

