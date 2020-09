La nièce face à Marine Le Pen – Marion Maréchal ou l’art subtil de se bâtir un destin Jeune retraitée de la politique, Marion Maréchal mise sur le «combat culturel» pour faire triompher l’extrême droite. Et peut-être mieux revenir en scène… Alain Rebetez

Marion Maréchal, actrice avec sa tante Marine Le Pen d’un drame politico-familial, où l’intensité des liens personnels est aussi forte que les ambitions politiques… AFP

Jusqu’où ira donc Marion Maréchal? Quelles intentions faut-il lire dans le regard angélique de cette belle jeune femme? À 30 ans seulement, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen est sortie du bois ces derniers jours, piquée au vif par l’éviction de certains de ses proches des instances du Rassemblement National. « i on désire être dans une démarche de rassemblement, il faut déjà qu’un certain rassemblement vive en interne», tançait-elle dans un entretien au Figaro le 12 septembre.

Marion Maréchal offre déjà un parcours singulier, mêlé d’héritage familial et de choix personnel, qui lui donne un statut insolite de retraitée de la politique et ne l’empêche pas, à chacune de ses très calculées apparitions, de provoquer l’émoi et d’affoler les commentateurs. Où conduisent ces petits cailloux blancs qu’elle semble semer avec méthode?

«Marine [Le Pen], ma petite sœur, a été son papa à l’accouchement. Elle m’a aidée à l’élever» Yann Le Pen, mère de Marion

L’enjeu n’est pas seulement de décrypter la relation complexe entre la nièce et sa tante Marine Le Pen, c’est aussi de discerner l’avenir du Rassemblement national. Or quand on parle du RN, nouveau nom du Front national depuis juin 2018, on parle d’un des principaux partis de France.

Beaucoup ont tendance à l’occulter ou à l’oublier, mais ce mouvement est arrivé premier aux dernières élections européennes et régionales, deuxième à l’élection présidentielle de 2017 et aux cantonales et départementales de 2015, et enfin troisième aux élections législatives de 2017. Que cela plaise ou non, le RN est un grand parti.

Un grand parti sans pouvoir

Mais c’est un parti sans pouvoir. À part quelques mairies dont une seule ville de plus de 100’000 habitants, Perpignan, il est partout réduit à l’impuissance par le système majoritaire. Un électeur sur quatre vote RN, mais pour décrocher la tête d’un Exécutif et sortir du rôle de ventilateur à opposition qui est le sien, il faut casser le plafond de verre qui écrase le parti.

Comment s’y prendre? C’est sur cette question que Marion Maréchal se profile depuis quelques années et joue une sorte de drame politico-familial qui l’oppose de plus en plus ouvertement à sa tante, Marine Le Pen, présidente du RN depuis neuf ans.

Marine Le Pen et Marion Maréchal à Paris, lors de la campagne pour les élections régionales de 2015. AFP

Les deux femmes ont pourtant des liens très intenses. À sa naissance en 1989, Marion n’avait pas de père et Yann Le Pen, sa mère, ne rencontrera que deux ans plus tard celui qui deviendra son mari, Samuel Maréchal. Dans un livre publié en 2013 par la journaliste Christine Clerc, Yann Le Pen dévoile l’intensité du lien qui s’était noué avant cela entre elle, sa sœur et sa fille: «Marine, ma petite sœur, a été son papa à l’accouchement. Elle m’a aidée à l’élever.» Marine Le Pen a d’ailleurs souvent eu cette formule: «C’est ma fille.» De tels liens ne s’oublient pas.

Une ligne politique dure

Le tableau familial est d’autant plus complexe qu’il y a le grand-père, Jean-Marie Le Pen, fondateur du mouvement en 1972 et qui avait fait de Marion une sorte d’emblème du parti en posant avec elle, bébé dans ses bras, sur une affiche électorale. C’est lui qui l’a encouragée malgré ses réticences à se présenter aux élections parlementaires de 2012, dans le Vaucluse. A la surprise générale, elle avait été élue grâce au refus d’une candidate socialiste de se désister en faveur du candidat de la droite traditionnelle.

La chance, en politique, est une forme d’onction: Marion Maréchal-Le Pen, car à l’époque c’est encore avec le patronyme Le Pen qu’elle se présentait, devient ainsi à 22 ans non seulement la plus jeune députée jamais élue dans l’histoire de la République, mais aussi la seule représentante du Front national parmi les 577 membres de l’Assemblée nationale…

Au fil de son mandat, la petite pousse Le Pen se fait un prénom. Policée dans ses manières, elle est dure dans ses positions. Elle marque une ligne plus conservatrice et propatronale que sa tante. Elle se rallie explicitement à la théorie du Grand Remplacement, participe à la Manif pour tous contre le mariage homosexuel alors que Marine Le Pen est plus nuancée ou louvoyante.

«Pour elle, la conquête de l’électorat de gauche n’est ni judicieuse, ni une bonne stratégie. […] Il vaut mieux viser à droite, chez les Républicains» Valérie Igounet, politologue

Mais surtout, plus fondamentalement, Marion Maréchal conteste la stratégie de sa tante qui estime le clivage gauche-droite révolu et pense pouvoir gagner en ouvrant les bras à un électorat déçu de la gauche sur le thème de la défense des plus faibles. Sa nièce n’y croit pas. «Marion Maréchal revient aux fondamentaux de l’extrême droite qu’elle exprime à voix haute», explique la politologue Valérie Igounet, une des meilleurs spécialistes de l’extrême droite en France. «Pour elle, la conquête de l’électorat de gauche n’est ni judicieuse, ni une bonne stratégie. Comme le maire de Béziers, Robert Ménard, elle pense qu’il vaut mieux viser à droite, chez les Républicains.»

L’union de la droite

Cette stratégie porte un nom: c’est l’union de la droite. Et pour la défendre, Marion Maréchal a fait le choix d’un retrait de la politique active. Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, elle renonce à se représenter comme députée et se lance dans le «combat culturel». C’est aussi la période où elle retire Le Pen de son patronyme.

Elle crée une école de sciences politiques à Lyon, l’ISSEP, avec l’ambition d’en faire «une Sciences Po de droite». Après trois ans d’existence, son école n’a toujours pas obtenu de reconnaissance officielle, mais elle accueille selon sa directrice «30 étudiants en magister et 30 en formation continue», et elle vient d’ouvrir une filiale à Madrid.

Le but? «On a beaucoup de débats actuellement sur la question de l’indigénisme, le racialisme, la montée en puissance des minorités politiques, explique Marion Maréchal. Or la plupart des universités et grandes écoles sont des incubateurs de ces idéologies. Avec l’ISSEP, je pense créer une alternative à ce sectarisme idéologique.»

«Avant d’avoir de grandes ambitions gaullistes, il faut peut-être avoir les idées claires» Marion Maréchal

Cela ne l’empêche pas de redescendre à l’occasion dans l’arène politique pour des opérations coups-de-poing. Exactement ce qu’elle a fait ces derniers jours en alignant une série d’interviews pour dire que sa tante court à l’échec en 2022 si elle refuse une stratégie d’union de la droite: «Elle ne peut pas gagner seule!» Pourtant, la nièce refuse de se poser en concurrente de sa tante et elle exclut d’être elle-même candidate en 2022.

«Avant d’avoir de grandes ambitions gaullistes, il faut peut-être avoir les idées claires», déclare-t-elle. L’aveu est transparent: 30 ans, c’est jeune, il faut mûrir, se forger, ensuite on verra… Difficile de pronostiquer si une stratégie d’union de la droite serait possible avec les positions extrêmes de Marion Maréchal, mais Valérie Igounet lui reconnaît une méthode: «Ce qu’elle fait est assez habile. Elle se place à l’extérieur pour se construire plus qu’une expérience politique, à la fois observatrice et actrice. Selon moi, elle va de plus en plus s’imposer. Elle est jeune, elle le dit, elle prend son temps. C’est aussi une forme d’intelligence de monter les escaliers sans gravir plusieurs marches à la fois…»