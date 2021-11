Vice-championne du monde M20 – Marithé Engondo a trouvé la recette du bonheur Nommée pour les Mérites sportifs vaudois, la rayonnante spécialiste de la hauteur n’a pas son pareil pour provoquer la chance. Sa façon d’aborder la vie n’y est pas étrangère. Pierre-Alain Schlosser collaboration Louise Pidoux (JOM)

Médaillée d’argent des Mondiaux M20, la spécialiste du saut en hauteur Marithé Engondo est nommée aux Mérites sportifs vaudois dans la catégorie Espoirs. Odile Meylan

Elle n’a que 19 ans. Et pourtant, Marithé Engondo dégage une sérénité et une énergie rares pour une jeune femme de son âge. Cette athlète solaire et généreuse rayonne de tout son être et donne l’impression que rien ne peut la déstabiliser. Attentionnée et souriante, la Lausannoise coche toutes les cases de la meilleure amie idéale.

«Il faut savoir attirer les belles choses de la vie. Je me rends compte que lorsque je me laisse aller dans le négatif, tout se passe moins bien.» Marithé Engondo, spécialiste de la hauteur

Une belle personnalité qui a le mérite d’être en plus une redoutable compétitrice. Cet été, la spécialiste de la hauteur est revenue des Mondiaux M20 à Nairobi (Kenya) avec la médaille d’argent, après avoir réalisé un bond à 1,89 m. Une performance rare qui a fait écho à un concours européen raté.