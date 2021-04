Mark Barberio a d’emblée séduit tout le monde ou presque. Des interventions splendides, un sens de l’anticipation et du jeu hors pair, une super première passe et un rôle de métronome à la ligne bleue en power play. C’est simple: en début de saison, c’était pour beaucoup le baron Mark Barberio. Et les observateurs ainsi que les supporters plaçaient le Québécois parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue, aux côtés d’Henrik Tömmernes (GE Servette) et de Ryan Gunderson (FR Gottéron). Le tout, sans oublier de mettre en avant sa disponibilité et sa gentillesse.

Six mois plus tard, après une baisse de régime indéniable (aucun but depuis celui du 9 octobre, son seul de l’exercice) et quatre expulsions (!), la dernière lundi soir au Hallenstadion après avoir pété les plombs en fin de match (piquage puis charge contre la bande sur son pote Sven Andrighetto), le capitaine lausannois est le dernier des vauriens. Un statut que le coup de coude sur Roman Wick à l’origine du 2-0 zurichois lundi ou le slash infligé à Garrett Roe samedi, bien que passé inaperçu, ne viendront pas contre-balancer.

Changement drastique

En réalité, il y a un juste milieu à trouver. Au départ, peut-être avons-nous oublié qu’un joueur qui débarque d’Amérique du Nord dans une équipe est souvent bon pour ses débuts, avant de traverser une phase d’adaptation - sportive et culturelle - qui dure plus ou moins longtemps selon les cas. Dans celui de Mark Barberio, on parle d’un joueur passé d’un rôle de septième défenseur au mieux en NHL (Colorado) à celui de défenseur No 1 du LHC, patron de son power play et de son vestiaire, utilisé à toutes les sauces.

Ça faisait peut-être un peu trop d’un coup. D’autant que le Québécois a emmené dans ses bagages une épaule diminuée depuis plusieurs mois. Et qu’il avait conclu sa dernière saison en NHL sur un temps de jeu moyen de tout juste quatorze minutes. C’est deux fois moins que le régime qui a été le sien à ses débuts en National League.

Cette surutilisation en première partie de championnat est-elle à l'origine de sa chute? Le No 44 a-t-il été brûlé? Une chose est certaine: Mark Barberio s’est laissé envahir par ses émotions, par sa frustration, jusqu’à afficher un comportement indigne d’un capitaine. Il n’a aucune excuse, mais il aura droit à une seconde chance.

