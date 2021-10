Le capitaine du LHC s’exprime - Mark Barberio: «On n’est pas des machines»

Le défenseur canadien (31 ans) évoque sa situation et les difficultés qu’il a rencontrées depuis son arrivée à Lausanne il y a un an, lui qui était surnuméraire pour la troisième fois de la saison samedi en Ajoie.

Comment réagit-on lorsqu’on est capitaine et qu’on se retrouve en tribunes?

Dans mon cas, je me dis que ce n’est pas parce que je suis nul si je ne suis pas dans l’alignement. Je ne pense pas avoir fait de mauvais matches. Mais je ne me suis pas rendu indispensable. Du coup, je ne suis pas à l’abri de ce statut de surnuméraire. Parce qu’il y a de la concurrence au sein de notre légion étrangère, avec six joueurs pour quatre places et un contexte, avec beaucoup de blessés sur le front offensif, qui fait qu’on doit utiliser nos trois attaquants importés disponibles actuellement.