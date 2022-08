Hockey sur glace – Mark Barberio quitte le LHC Devenu indésirable du côté de la Vaudoise aréna, l’ancien capitaine des Lions n’est plus sous contrat avec le club lausannois.

Mark Barberio au LHC: c’est désormais de l’histoire ancienne. 24heures/Odile Meylan

Le Lausanne Hockey Club informe mercredi que Mark Barberio quitte définitivement les Lions. Le défenseur canadien de 32 ans, auteur de 26 points en 61 parties sous l’uniforme lausannois, possédait encore une année de contrat. Mais un accord a été trouvé entre les deux parties.

Capitaine du LHC pendant plus d’une saison, Mark Barberio avait été prêté en décembre dernier à l’AK Bars Kazan (KHL), juste après avoir écopé d’une nouvelle suspension longue durée – huit matches pour avoir chargé le Zurich Garrett Roe à la tête. En Russie, il a disputé six parties pour trois points (1 but et 2 assists.)

«Compte tenu de la situation créée par sa longue suspension, cette solution permet à Mark de retrouver du temps de jeu et de la sérénité, avait déclaré Petr Svoboda, directeur des opérations hockey du LHC, dans un communiqué.

Fin janvier, Mark Barberio avait expliqué à 24 heures pourquoi il avait activé son option de prolongation avec le LHC, malgré son départ en prêt. «Pour me projeter mais aussi me mettre à l’abri. On ne sait jamais ce qui peut se passer, disait-il alors. Je peux gravement me blesser demain. Un contrat, c’est de la sécurité. Mais dans le même temps, j’ai envie de revenir à Lausanne pour aider ce club à jouer le titre.»

Cela ne sera pas le cas. Le LHC commencera donc son exercice de National League 2022-2023 avec sept étrangers pour seulement six places: Martin Gernat, Robin Kovacs, Cory Emmerton, Jiri Sekac et Miika Salomäki sont sous contrat tandis que les arrivées de Daniel Audette et Michael Raffl, qui s’entraînent déjà avec l’équipe, devraient être officialisées dans les prochaines heures.

JSA

