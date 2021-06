Tour de France – Mark Cavendish revient de loin Il n’aurait pas dû courir le Tour, il n’avait plus gagné sur la Grande Boucle depuis 2016, il a traversé une longue dépression, mais il est de retour: Mark Cavendish a gagné sa 31e étape. Il n’est qu’à trois victoires d’Eddy Merckx. Jean Ammann

Mark Cavendish décroche une 31 e victoire sur le Tour de France, cinq ans après son dernier bouquet, six ans après une précédente victoire à Fougères déjà. DANIEL COLE/AFP

Personnellement, nous n’avons pas d’attirance particulière pour Brent Van Moer, un solide gaillard de 1,91 m, né voici vingt-trois ans à Beveren, charmant village de la Flandre-Orientale. Nous n’avons pas d’attachement spécial pour cette caricature de Flandrien, que l’on devine dur au mal, mais nous aurions aimé qu’il gagne à Fougères, après – tenez-vous bien! – 138 kilomètres d’échappée. Hélas, le peloton est sourd à l’héroïsme: à 150 mètres de la ligne d’arrivée, les sprinteurs, le mors aux dents, attirés par l’odeur du sang que le bitume, vingt-quatre heures après le carnage de Pontivy, n’avait pas fini d’éponger, ont débordé Brent Van Moer. Celui-ci se consolera avec les vieilles formules des perdants: le dossard rouge qui va au plus combatif et qui rappelle, refrain éculé, que c’est encore plus beau quand c’est inutile.