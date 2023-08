Mondiaux de cyclisme – Marlen Reusser abandonne, Chloé Dygert titrée Marlen Reusser, qui a chuté lors du relais mixte mardi, n'est pas allée au bout du contre-la-montre des Mondiaux en Écosse. C'est l'Américaine Chloé Dygert qui a raflé l'or. Robin Carrel Stirling

Marlen Reusser devra encore attendre pour décrocher l’or mondial sur le contre-la-montre, dont elle rêve tant. AFP

La Bernoise de 31 ans, deux fois médaillée d'argent (2020 et 2021) et une fois en bronze (2022) sur les chronos aux Championnats du monde, ne gagnera pas l'or cette année non plus. La Suissesse s'est arrêtée en plein effort, alors qu'elle avait seulement le 4e chrono au 1er temps intermédiaire, avant de s'asseoir dans l'herbe, dépitée.

Marlen Reusser était tombée mardi, lors du relais mixte, avant de très vite remonter en selle et d'aller gagner l'or «à l’adrénaline». Elle avait ensuite affirmé être plus touchée dans son ego que dans sa chair. Mais quand on va au sol dans le vélo, le corps peut réagir autrement 24 ou 48 heures plus tard. C'est peut-être ce qui est arrivé à la doctoresse en médecine cette semaine et ce n'était pas la première surprise du jour… «Elle va bien», a simplement communiqué Swiss Cycling jusqu’ici.

Chloé Dygert a écrasé la concurrence

«Malheureusement, nous avons reçu la nouvelle que Chloé Dygert a souffert d'une maladie après avoir gagné son 4e titre en poursuite individuelle. La championne du monde 2019 de contre-la-montre a fait tout ce qui était possible pour aller mieux et être à son meilleur pour le chrono d'aujourd'hui.» En matinée, son équipe de la Canyon-SRAM a jeté un froid quant aux capacités de l'Américaine. Un sacré coup de bluff.

Celle qui avait été sacrée dans l'exercice il y a quatre ans dans le Yorkshire a récidivé quelques centaines de kilomètres plus au nord. Marlen Reusser, qui avait avoué en début de semaine que ce chrono devrait se jouer entre elle et l'Américaine, avait donc à moitié raison. Chloé Dygert a écrasé la compétition, repoussant l'Australienne Grace Brown – la seule coureuse sur sa planète – d'un peu plus de 5 secondes. L'Autrichienne Christina Schweinberger, à 1'13’’, est allée chercher la 3e place. La Néerlandaise Demi Vollering, toute fraîche vainqueur du Tour de France, n'est que 6e à 1'27’’.

Retour en grâce

Voir l'Américaine remonter sur le trône planétaire n'est de loin pas une immense surprise. L'ancienne basketteuse avait disparu des radars de la petite reine en 2020, victime d'une horrible blessure avec une plaie ouverte béante, dont les images avaient fait le tour du monde, après être tombée au-delà d'une glissière aux Mondiaux de chrono de 2020, alors qu'elle avait le meilleur temps intermédiaire. Sa convalescence expresse avait ensuite passionné ses suiveurs sur les réseaux sociaux.

L'Indianienne de 26 ans, octuple championne du monde sur piste, est désormais double championne du monde du chrono. Une incroyable championne!

