Cyclisme – Marlen Reusser gagne sa toute première Classique La Bernoise de 31 ans a éclaboussé de sa classe l’épreuve féminine de Gand-Wevelgem (162,5 km). La coureuse de l’équipe SD Worx a collé plus de deux minutes et demie au peloton. Robin Carrel

Marlen Reusser (au centre) a devancé sur le podium Megan Jastrab (à g.) et Maike Van Duin. AFP

Marlen Reusser a pris la poudre d’escampette à une quarantaine de kilomètres du but. Elle a englouti deux monts pavés en solo, avant de créer irrémédiablement l’écart en bonne spécialiste de contre-la-montre qu’elle est. La Suissesse a même eu le temps de se perdre dans les rues de Wevelgem, avant de retrouver la bonne route, en toute fin de parcours.

«Je ne sais pas ce qu’il s’est passé à la fin, a-t-elle rigolé en zone mixte, tremblant de froid après avoir affronté la pluie belge. J’ai manqué les indications des commissaires et ça m’a un peu énervée. Mais c’est de ma faute. Je n’étais plus assez concentrée. Ça a été dur aujourd’hui, j’étais tellement fatiguée et il faisait si froid…»

La quadruple championne de Suisse du chrono a remporté ce dimanche le plus beau succès de sa carrière, à égalité, sans doute, avec sa victoire sur le dernier Tour de France. Ajoutez-y une étape sur le Tour d’Espagne 2021 et vous obtiendrez un palmarès déjà bien étoffé pour celle qui n’a découvert les pelotons professionnels qu’en 2019.

«Chaque victoire est belle, a assuré la médecin. Mais c’est clair que celle-ci et celle sur la Grande Boucle sont très spéciales. Ici, c’est la première course d’un jour du World Tour que je remporte! Je suis super contente et je remercie mon équipe.»

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.