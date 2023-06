Cyclisme – Marlen Reusser reste en jaune sur le Tour de Suisse La Bernoise a terminé avec le peloton la troisième étape remportée au sprint par l’Italienne Eleonora Camilla Gasparini. Yves Desplands

Marlen Reusser n’est plus qu’à 100 kilomètres d’une victoire dans le Tour de Suisse. keystone-sda.ch

Au lendemain de sa prise de pouvoir dans le Tour de Suisse dames, Marlen Reusser a conservé sa tunique jaune de leader après la troisième étape, lundi.

Au terme des 120,8 kilomètres entre Saint-Gall et Ebnat-Kappel, c’est l’Italienne Eleonora Camilla Gasparini qui s’est imposée au sprint devant la Cubaine Arlenis Sierra Canadilla et la Tchèque Tereza Neumanova. La Bernoise de 31 ans a terminé huitième dans un peloton de 25 coureuses, dans le même temps que Gasparini.

Tout au long de la journée, elle a su contrôler ses poursuivantes au général, la Néerlandaise Demi Vollering (6e lundi) et l’Italienne Elisa Longo Borghini (11e). Elle abordera en jaune la dernière étape, mardi, toujours avec 9 secondes d’avance sur Vollering et 18 sur Borghini.

Dans cette dernière étape, les coureuses feront une boucle de 100,8 kilomètres avec départ et arrivée à Ebnat-Kappel et auront au programme un col de première catégorie et trois de deuxième.

Lundi, la Genevoise Elise Chabbey a pris la 9e place et conserve sa 8e place au général, à 2’12’’ de Reusser.

Yves Desplands

