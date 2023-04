Deux élues suisses réagissent – Marlène Schiappa dans Playboy, erreur politique ou acte féministe? L’ancienne Ministre et ex-responsable du pôle «égalité homme-femme» sera à la une du magazine. Qu’en pense-t-on en Suisse? Eva Schmidt

Une du magazine Playboy qui sort vendredi. DR

Une féministe en couverture de Playboy. Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative en France fera la une du magazine Playboy le 8 avril prochain. Certaines photos ont déjà été révélées dans la presse et font débat. En plus des clichés, l’ancienne Ministre a accordé une interview au journal.