Signé Lausanne – Marrakech convoqué par Azar aux Galeries Saint-François D’origine berbère, Sara Cottier a créé plus qu’une boutique de décoration: un authentique petit bout de Maroc chic et chaleureux aux accents de médina. Guillaume Massonnet

La devanture de la boutique de décoration marocaine AZAR ouverte début novembre dans les Galeries Saint-François par Sara Cottier. CELLA FLORIAN/VQH

Une enseigne dépaysante a vu le jour il y a deux semaines sous les verrières des Galeries Saint-François. Le regard est d’abord attiré par le joyeux désordre de paniers en osier et de fleurs fraîches qui s’étire aux pieds d’une haute vitrine frappée de quatre lettres majuscules: AZAR. On franchit le pas de la porte avec une curiosité vagabonde.

«Pour moi, le plus important, c’est d’avoir un bon feeling avec l’artisan.» Sara Cottier

Sara Cottier, l’âme souriante de cette nouvelle boutique, nous accueille dans un bazar raffiné où flotte une délicate odeur de thé à la menthe. En un rien de temps, nous voici un verre fumant à la main, charmé par l’esprit des lieux. Originaire de l’Atlas, la jeune femme choisit personnellement chacun des articles qu’elle propose. Tous les objets sont faits à la main et, pour la plupart, sélectionnés sur les étalages des souks de la médina de Marrakech. «Des objets épurés, inspirés de la tradition, mais adaptés à la déco occidentale, explique-t-elle. Pour moi, le plus important, c’est d’avoir un bon feeling avec l’artisan.»

L’intérieur de la boutique de décoration marocaine AZAR tenue par Sara Cottier, dans les Galeries Saint-François. CELLA FLORIAN/VQH

Son objectif est de faire découvrir le savoir-faire et la créativité du Maroc, ce pays qui l’a vue grandir. Berbère, elle a vécu pendant des années à Casablanca avant de s’installer à Lausanne. Le nom de son enseigne ne doit d’ailleurs rien au hasard: Azar signifie «racine» en kabyle. Sur les étagères ocre rose, une sélection de bougies aux senteurs d’épices, de fleurs d’oranger, de figues ou de thé vert. Mais aussi, des tasses à café, de la poterie traditionnelle, des taies de coussins ou des plaids 100% coton.

Tous les objets ne viennent pas du Maroc. Les bijoux de la collection Terre d’Ocre «Entre Ciel et Pierres» sont produits artisanalement par son amie Sarah Ducommun-dit-Verron, tandis que les écharpes sont tissées par des femmes iraniennes.

L’idée d’ouvrir son propre «souk moderne» a germé dans la tête de Sara l’année passée. Elle a pu compter sur l’expérience de ceux qu’elle appelle ses «soldats» pour la concrétiser. Corinne, sa belle-mère costumière, et Anne et Jacques, des proches qui tiennent la buvette des Mossettes à Saint-Légier, l’ont aidé pour l’agencement et les couleurs. Vittorio, copain de la famille, a posé le carrelage en zellige devant la porte d’entrée, tandis que son ami Vincent l’a aidée pour les démarches administratives.

Chaque samedi, pour parfaire son invitation au voyage, Sara offre à ses clients des chebakias, une pâtisserie marocaine à l’amande.

