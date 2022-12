Ski alpin – Marta Bassino gagne à domicile, Lara Gut-Behrami 7e L'Italienne a gagné de haute lutte et «à domicile» le géant de Sestrières (Ita). Elle a devancé la Suédoise Sara Hector et la Slovaque Petra Vlhova.

La native de Coni, âgée de 26 ans, a ainsi remporté le sixième succès de sa carrière, le sixième en géant, une discipline dont elle a gagné le petit globe en 2020/2021. Il s'agit de son 22e podium en Coupe du monde. Bassino a devancé au terme d'une deuxième manche de feu la Suédoise Sara Hector de simplement onze centièmes et la Slovaque Petra Vlhova de pile quatre dixièmes.

Lara Gut-Behrami n'a pas été avantagée par son dossard matinal et avait bien sauvé les meubles en première manche (8e). La Tessinoise a tout donné - et fini très entamée - lors du deuxième tracé, mais n'a pas réussi à remonter autant qu'elle l'aurait voulu. La septième place finale de la gagnante du géant d'ouverture à Killington (USA), à simplement huit centièmes de Mikaela Shiffrin (6e), lui remontera toutefois un peu le moral, elle qui sortait d'un week-end canadien difficile une semaine auparavant (18e et 13e en descente, élimination en super-G).

Camille Rast a de son côté dégringolé au classement, lors d'une deuxième épreuve serrée et un peu frustrante pour la Suissesse. La Valaisanne, bonne 14e le matin, a fini 22e après une fin de course difficilement maîtrisée. Quelques secondes plus tard, Wendy Holdener a quant à elle terminé avec un immense sourire accroché au visage. La Schwytzoise, pas toujours à son aise en géant, a marqué de précieux points en vue d'améliorer ses dossards de départ grâce à sa probante dixième place.

La déception a aussi été au rendez-vous pour Michelle Gisin, passée totalement au travers de sa deuxième manche, après une course honnête en matinée (11e). L'Obwaldienne a lâché près de deux secondes et demi en début d'après-midi et ainsi rétrogradé jusqu'en 24e position. C'est moins bien que sa compatriote Andrea Ellenberger (20e), mais un poil mieux que la dernière Suissesse Simone Wild (26e).

