Publication romande – Martin Beniston appelle aux dons pour réduire le prix de son livre Le célèbre climatologue sortira fin 2022 un bel ouvrage de photos. Avec la flambée du tarif du papier, son prix de vente risque la surchauffe. Caroline Rieder

Martin Beniston est climatologue et professeur honoraire à l’Université de Genève. Florian Cella/24 heures

Le climatologue Martin Beniston est un habitué des publications académiques. Le professeur honoraire de l’Université de Genève, qui y dirigeait avant sa retraite l’Institut des sciences de l’environnement, est souvent intervenu dans les médias sur des questions liées au réchauffement. Or, quand il s’agit d’écrire des livres, l’habitant du Mont-Pèlerin d’origine anglaise et française apprécie aussi les pas de côté. Il l’avait montré en imaginant en 2020 le guide «Aventure, dépaysement et envies d’ailleurs… Découvrir la Suisse en transports publics» (Éd. Favre), décliné en série dans «24 heures».