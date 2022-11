Présidence du Conseil national – Martin Candinas est élu «premier citoyen du pays» Le centriste grison, député depuis 2011, succède à la Verte argovienne Irène Kälin. Il dirigera les élections au Conseil fédéral le 7 décembre.

Martin Candinas est depuis lundi et pour une année le "premier citoyen du pays". Le Grison de 42 ans a accédé au perchoir du Conseil National (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le centriste grison Martin Candinas a été élu lundi président du Conseil national pour une année. Député depuis 2011, le jeune quadragénaire romanche s’est surtout engagé pour les régions de montagnes et le plurilinguisme. Martin Candinas a obtenu 181 voix sur 188 bulletins valables. Il succède à la Verte argovienne Irène Kälin.

Le positionnement du politicien de 42 ans oscille entre le centre-gauche et la droite. Il s’est ainsi battu pour la loi d’aide aux médias ou pour les transports publics. Martin Candinas, un des députés les plus en vue du Centre, est toutefois conservateur sur les sujets sociétaux. Il a par exemple refusé le mariage pour tous. En outre, il souhaite une régulation plus stricte du loup.

A peine élu «premier citoyen» du pays, Martin Candinas devra diriger le 7 décembre les élections au Conseil fédéral pour remplacer Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga.

ATS

