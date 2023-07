Tour de France – Martin Elmiger, l’homme qui pilote les huiles parmi la crème L’ancien cycliste est désormais, entre autres, chauffeur officiel sur le Tour de France. Il raconte son expérience auprès de «grands hommes», sa nouvelle vie et sa sérénité retrouvée. Simon Meier Culoz

Martin Elmiger (à gauche), ex-cycliste, pilote aujourd’hui des personnalités sur le Tour. Il est resté proche des coureurs. KEYSTONE

Même s’il lui arrive d’accoucher d’une souris avant la tempête, comme vendredi lors de la 13e étape au Grand Colombier (lire ci-dessous), le Tour de France reste une machine infernale, un cirque sans fin. Entre le brouhaha et la cohue, toute oasis est la bienvenue. On conseille donc une halte au village départ tous les matins, histoire de s’offrir une bulle de paix avec Martin Elmiger. Car l’homme s’avère capable de méditer les yeux ouverts, y compris dans la foule et le bruit.

Coureur déjà – il fut pro entre 2001 et 2017 –, le Zougois de 44 ans s’adonnait au yoga et à la méditation, «surtout dans les moments difficiles». Il pilote désormais des invités de marque sur la Grande Boucle. Au cœur de l’action, entre les éventuels échappés ou au contact quasi immédiat du peloton. «Je n’ai que la voiture No 4 dans la hiérarchie, la bleue, mais pour ce qui est de vivre la course – et quelle course! – je pense que nous sommes même mieux placés que la rouge, la No 1, celle dans laquelle prend place le président Macron quand il arrive.»

«Les grands dirigeants sont souvent assez simples, ouverts. Il nous arrive de parler de méditation, de choses très profondes.» Martin Elmiger, chauffeur VIP sur le Tour de France

Martin Elmiger ne «chauffe» pas des petits numéros. À ses côtés, il y a en général Yann Le Moenner, directeur d’ASO, société organisatrice du Tour, ou alors Jean-Etienne Amaury, le propriétaire. Leurs invités, sur le siège arrière? «Des mecs connus, importants, les CEO de Rolex, Tudor ou Tissot, des tops VIP, des top sponsors ou des futurs partenaires.» Mais qui dit gros bonnet ne dit pas forcément prise de tête.

«Les grands dirigeants sont souvent des gens assez simples, ouverts. L’autre jour, avec Jean-Etienne Amaury, on s’est arrêté en pleine étape pour manger un truc dans la forêt, raconte Martin Elmiger, l’ancien de chez Phonak, AG2R, IAM et BMC. Il nous arrive de parler de méditation, de choses très profondes, bien loin du cyclisme.»

Sept Tours en selle

Plus tard dans la conversation, dans l’oasis du village de départ à Châtillon-sur-Chalaronne, où l’on n’entend plus le vacarme ambiant: «J’ai appris que l’important, ce n’est pas ce qui survient mais ce qu’on en fait. Nous sommes les pilotes de notre vie. Si tu veux changer la réalité, tu dois changer ton énergie. Connecte-toi avec ce que tu veux vivre, ressentir. J’aime beaucoup parler de ce genre de choses avec des grands hommes.»

Martin Elmiger n’a pas vécu que des moments faciles (euphémisme) depuis sa retraite sportive en 2017 – deux ans plus tard, c’était la séparation d’avec sa femme. Le choc, puis la reconstruction. Pilote pour ASO sur des courses comme Paris-Roubaix ou l’Arctic Norway Race depuis 2018, le quadruple champion de Suisse sur route parcourt son premier Tour entier au volant. Il en avait vécu sept en selle, tous terminés du premier en 2004 au dernier de 2016. L’ex-cycliste est-il parfois tenaillé par la nostalgie, dans sa titine bleue?

«La course ne me manque pas une seconde. Je suis très heureux dans ma voiture, bien assis.» Martin Elmiger, chauffeur VIP sur le Tour de France

«Absolument pas, s’esclaffe le vainqueur du Tour Down Under 2007. Je suis très content de mon nouveau rôle. Les journées sont longues et exigeantes, mais pas autant qu’à vélo – je sais ce que ça veut dire de rouler à telle allure, dans un peloton aussi nerveux. Alors du vélo, j’en fais tous les jours, le matin ou le soir, le temps d’une petite sortie avec Yann. Mais la course ne me manque pas une seconde. Peut-être juste dans certaines descentes, quand je vois que certains ne sont pas trop à l’aise et que je me dis que je pourrais faire mieux qu’eux. Mais le reste du temps, je suis très heureux d’être dans ma voiture, bien assis.»

Avantage Pogacar

Patron d’une entreprise d’enseignes lumineuses, organisateur de stages de vélo pour entreprises ou de tours cyclistes en Suisse pour des touristes asiatiques, Martin Elmiger goûte sans modération au spectacle de ce Tour.

«Dès les deux premières étapes, on a eu l’impression d’assister à des classiques. On a une course ouverte, intéressante, avec ce combat très indécis entre Pogacar et Vingegaard, s’enthousiasme-t-il. On assiste à un duel pas comme les autres, une vraie rivalité qui rend la course passionnante – même s’il faut admettre qu’il y a un monde de différence entre ces deux-là et le reste du peloton. En fait, comme me l’avait dit Bob Jungels l’an passé après sa victoire dans les Alpes, ce sont eux qui décident. Soit ils laissent les autres gagner une étape, soit pas.»

Reste à savoir lequel des deux ira au bout. «La lutte est très indécise mais sur la longueur, j’ai l’impression que Tadej Pogacar va l’emporter», pronostiquait Martin Elmiger avant que le Slovène ne reprenne 8 secondes à son rival danois. Il suivra le dénouement de l’intérieur, avec vue directe sur la crème du peloton et des huiles sur le siège arrière. Zen, dans le brouhaha et la cohue.



Tadej Pogacar grignote encore Le suspense sur le Tour de France est total à l’heure d’entrer dans les Alpes. Impossible de tirer le moindre enseignement du duel que se livrent les extraterrestres Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais la tendance du moment semble plaider en faveur du Slovène, qui a grappillé du temps sur le maillot jaune danois pour la troisième fois de suite vendredi au sommet du col du Grand Colombier, après 138 km d’efforts. Le coureur de la formation UAE Emirates a placé une attaque foudroyante à 450 mètres de l’arrivée d’une 13e étape remportée en solitaire par Michal Kwiatkowski (Ineos) pour franchir la ligne avec quatre secondes de marge sur son rival de la Jumbo-Visma. Un butin doublé à la faveur des bonifications liées à la 3e place, qui lui permettent de revenir à neuf secondes seulement du champion sortant. «Gratter ces huit secondes constitue une petite victoire, se félicite Tadej Pogacar. C’est une bonne journée pour nous. Jonas est un des meilleurs grimpeurs du monde, ce qui explique pourquoi il est si difficile de le décrocher. J’ai essayé avec ce sprint à la fin.» Essayé et réussi puisque Jonas Vingegaard n’est pas parvenu à rester dans la roue du maillot blanc dans les dernières encablures, au sommet du massif jurassien. Un emballage final qui n’a toutefois en rien entamé le flegme du Danois. «Je savais qu’il serait plus explosif que moi sur une telle arrivée, atteste-t-il. Le but du jour était donc de conserver le maillot jaune. C’est fait et j’en suis très heureux.» La bataille des géants continue ce samedi entre Annemasse et Morzine (152 km), puis lors de l’étape dominicale reliant Les Gets à Saint-Gervais (179 km). Chris Geiger, Culoz

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.