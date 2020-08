Hippisme – Martin Fuchs a conquis Lausanne Le No 2 mondial a remporté le Grand Prix au Chalet-à-Gobet, épatant le public à cheval et en racontant une anecdote. Le titre national – 21 pour Elin Ott, -18 pour Thibaut Keller. Alban Poudret

Martin Fuchs, il y a un an, aux Pays-Bas. Getty Images for FEI

L’actuel No 2 mondial Martin Fuchs devant un ex-No 1 - c’était en 2011 -, Pius Schwizer, et Bryan Balsiger, l’étoile montante du jumping helvétique, le Grand Prix Epona de Lausanne, disputé au Chalet-à-Gobet devant une assistance nombreuse malgré un temps de plage, avait des allures de GP international 3* ou 4*.

«Le parcours initial ressemblait du reste à un vrai Grand Prix international 3* et le chronomètre était très court, il fallait se battre pour être dans le temps. Et au barrage, mes quatre adversaires ne m’ont pas fait de cadeau!», a bien résumé Martin Fuchs. Deux centièmes de plus et le champion d’Europe en titre aurait du reste manqué ce barrage. A quoi ça tient!

Au barrage, il a tout de même mis 73 centièmes à Pius Schwizer («Quatro Rubin»), en faisant une foulée de moins pour franchir l’ultime obstacle. Après Maienfeld, c’est le 2e GP qualificatif pour le championnat de Suisse Longines que le Zurichois remporte avec «Cha Mu». Sera-t-il à Crête/GE dans quinze jours? «Non, en principe à Budapest». Il a amusé le public en racontant être déjà venu une fois au Chalet, chez les Johner: «Mais il y a 18 ans, pour essayer un poney. Et j’étais tombé!»

2e chez lui à Corcelles et 3e ici avec «Jenkins Ter Doorn», le styliste neuchâtelois Bryan Balsiger a lui donné rendez-vous à Crête, en espérant une revanche. Elian Baumann était 4e, Anthony Bourquard 5e. Les Romandes Karine Kristen Gerber, 7e, Aurélia Loser, 8e, et Christina Liebherr, 10e, toutes piégées par le chrono, marquent des points en vue du CHI de Genève.

De jeunes Romands médaillés

Chez les jeunes espoirs, le titre – 21 revient à la Zurichoise Elin Ott, impériale de bout en bout sur «Remix», qui s’impose haut la main devant Georgina Leimer et le Genevois Edouard Schmitz. Alexia Jacques 5e.

Chez les – 18, l’or pour le Fribourgeois Thibaut Keller sur «Cosby», devant Géraldine Straumann, Linus Hanselmann, la Jurassienne Sarah Schluchter, qui est passée tout près, et Léon Pieyre. Chez les – 14, l’or pour la Vaudoise Svetlana Bigeon, devant la Fribourgeoise Margot Angéloz.