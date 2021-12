CHI DE GENÈVE – Martin Fuchs annonce la couleur Deuxième de la dernière épreuve de samedi derrière la Hollandaise Sanne Thijssen, le Zurichois est prêt à défendre son titre ce dimanche à Palexpo dans le Grand Prix. Christian Maillard

Deux ans après leur succès à Genève avec Clooney, Martin Fuchs revient cette fois avec Leone Jei pour tenter un nouvel exploit. KEYSTONE

De l’attelage, du saut et un concours de chasse: il y a eu, comme toute la semaine, du beau sport ce samedi à Palexpo et des émotions. Avec notamment, une belle troisième place pour le Valaisan Jérôme Voutaz avec son char et ses quatre Franches-Montagnes que l’on retrouvera ce dimanche avec une épreuve de Coupe du monde très attendue et cette question: l’Australien Boyd Exell, vainqueur des douze dernières éditions à Genève, est-il en danger, lui qui a été battu ce samedi en qualifications?

Alors que cette journée, s’est poursuivie avec la victoire du Français Nicolas Deseuzes (à la chasse), elle a aussi permis aux chasseurs d’autographes de repartir avec une photo et une signature de leur idole Steve Guerdat, venu avec sa petite Ella et sa femme Fanny Skalli, également engagée dans différentes épreuves.

Avant que la jeune Hollandaise Sanne Thijssen (23 ans) ne batte pour quatre petites secondes Martin Fuchs et son Conner Jei dans le Crédit Suisse, ce samedi a aussi été marqué par les adieux à la compétition de Quabri de L’Isle d’un Pedro Veniss très ému. Avec cet étalon alezan de 17 ans, le Brésilien avait remporté le Grand Prix Rolex à Genève en 2016.

Puisqu’on parle de cette finale, cette 60e édition du Concours hippique de Palexpo se terminera en beauté ce dimanche après-midi avec un combat qui mettra aux prises les 40 meilleurs cavaliers de la planète dont huit Suisses. Edouard Schmitz, Steve Guerdat, Bryan Balsiger, Elian Baumann, Edwin Smits, Elin Ott, Beat Mändli et Martin Fuchs, tenant du titre, nourrissent forcément de gros espoirs, surtout le Zurichois qui s’alignera avec son Leone Jei.

Edouard Schmitz s’élancera non pas avec Garmin mais Qino et des ambitions ce dimanche à Genève. KEYSTONE

