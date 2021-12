Final en apothéose au CHI – Martin Fuchs et un sublime «Leone Jei» font chavirer Palexpo Le Zurichois et son cheval étaient en état de grâce lors de cette 60e édition du Concours hippique de Genève qui s’est achevée sur un beau feu d’artifice. Christian Maillard Genève

Martin Fuchs a été fantastique ce dimanche à Palexpo. KEYSTONE

Il fallait bien que cela arrive une fois cette semaine, que Palexpo, qui avait tant piaffé, s’emballe. Et, cocorico, c’est ce dimanche, dans le Grand Prix, l’épreuve de saut la plus relevée de cette édition anniversaire, qu’un Suisse a fait résonner l’hymne national. Quarante et un mille spectateurs en quatre jours de grand sport, c’est un franc succès pour les organisateurs après ce cadeau de noël inespéré.

«Avec ce Covid et les restrictions juste avant notre manifestation, on était inquiet», a avoué la directrice Sophie Mottu Morel, soulagée, surtout après l’annulation de l’an dernier. Le Concours hippique ne pouvait en effet pas mieux se terminer qu’en apothéose avec ce feu d’artifice sur «sa» piste aux étoiles.