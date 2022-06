Hippisme – Martin Fuchs gagne «son» Grand Prix Le No 2 mondial triomphe à St-Gall avec «Conner Jei». Et les Romands sont en verve. Alban Poudret Saint-Gall

Martin Fuchs et «Conner Jei» ont brillé à Saint-Gall. keystone-sda.ch

À pas encore 30 ans (ce sera le 13 juillet!), il a déjà presque tout gagné, mais «son» Grand Prix de Suisse Longines lui résistait encore et il en avait fait un but. Pari gagnant, ce samedi à St-Gall Martin Fuchs a triomphé avec près de deux secondes d’avance sur le Belge Wilm Vermeir. «Il nous reste à faire la même chose lundi dans la Coupe des Nations, qui nous résiste dans notre pays depuis 22 ans! », a ajouté le cavalier basé à Wängi (TG), à 33 km d’ici.

«J’ai la chance d’avoir un cheval très rapide, je n’aurais même pas eu à prendre autant de risques avec «Conner Jei». J’ai des chevaux incroyables, je suis chanceux», a ajouté celui qui pourrait bien devenir No 1 mondial le mois prochain. «Je l’ai déjà été un mois, en janvier 2000, je n’en fais plus un but en soi».

Les Suisses ont fait très fort, notamment les Romands, puisque le Neuchâtelois Bryan Balsiger (24 ans) a pris une superbe 3e place avec «Dubaï du Bois Pinchet», épatante, le Genevois Edouard Schmitz (23 ans) la 4e avec le solide «Quno», et le Jurassien Alain Jufer la 8e avec «Dante MM».

Guerdat et la jeune «Taina MM»

«Je ne voulais pas prendre tous les risques, car «Quno» sautera lundi dans la Coupe des Nations», a expliqué Edouard Schmitz, qui arrive à concilier études à Zurich et carrière sportive. Lundi, Michel Sorg alignera Martin Fuchs, qui misera cette fois sur «Leone Jei», Steve Guerdat, qui préservait «Venard de Cerisy» pour ça, mais a fait un superbe tour avec la jeune «Taina MM» (17e), Edouard Schmitz et Pius Schwizer, convaincant 11e avec «Vancouver de Lanlore». Bryan Balsiger aura son tour à Aix ou ailleurs.

Autre Jurassien, Anthony Bourquard a gagné les Six-Barres sur 197 cm avec «Domperignon» : champagne! Et Elian Baumann a enlevé l’épreuve avec barrage sur «Little Lumpi E» alors qu’Aurelia Loser était 4e avec «Anaba Haize», n’en jetez plus! Dimanche, la grande chasse est avancée à… 10h30 car on annonce des orages.

