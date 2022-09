Images Vevey – Martin Parr, clichés croisés Devenu célèbre grâce à ses scènes du quotidien, le Britannique est la star du festival où ses œuvres dialoguent avec des photos d’inconnus. Rencontre. Alexandre Lanz

Martin Parr a beaucoup fréquenté les plages pour saisir des bouts de vie ordinaire (à dr.). L’écho parfois troublant avec des instantanés d’anonymes fait tout le sel de l’exposition présentée à Vevey. EMILIEN ITIM

«Je profite de mes nouvelles boucles!» déclare dans un rire Martin Parr en montrant ses cheveux qui repoussent. En rémission d’un cancer de la moelle osseuse, le célèbre photographe britannique se porte bien. Et il n’a rien perdu de son humour typiquement anglais. Devenu mondialement célèbre en délaissant le noir et blanc au profit de la couleur au début des années 80 et de séries de portraits aux couleurs crues de baigneurs se dorant la pilule sur la plage à Brighton, il découvre Vevey et s’émerveille du paysage environnant.