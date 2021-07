Duo vaudois – Marzella sur la route de Paléo Marzia Celii et Ella Malherbe, musiciennes du Nord vaudois, forment un duo incandescent qui enflammera la scène du Festival Temporalis, ce samedi à Nyon. Corinne Jaquiéry

Elles en rêvent depuis leurs premières notes ensemble: monter un jour sur la grande scène de Paléo. Marzia Celii et Ella Malherbe, autrices-compositrices-interprètes, lauréates du Prix culturel régional du Nord vaudois 2019, visent haut, travaillent dur, et avec passion, pour y parvenir.

Le festival gratuit Temporalis, organisé par la HES-SO sur l’esplanade des Marronniers à Nyon, est un premier pas vers le terrain de l’Asse. Au cœur de l’infrastructure monumentale imaginée pour l’édition 2021 de Paléo, mais déplacée au bord du lac, ce minifestival en est l’évocation.

Pour Mathieu Monnier, programmateur à Paléo et conseil pour Temporalis, le duo y avait sa place. «La HES-SO souhaitait plutôt des projets folk, chanson et pop, et des formules légères techniquement. J’ai fait plusieurs propositions dans ce sens et c’est Marzella qui l’a «emporté».

Je les suis depuis un certain temps, mais je n’ai pas encore eu l’opportunité de les découvrir sur scène. Pour Paléo, on trouvait le projet encore un peu frais. J’ai sauté sur l’occasion avec cet événement car le cadre et l’ambiance s’y prêtent et ce qu’elles font est vraiment sympa!»

Parmi les premières artistes à être remontées sur scène à l’Amalgame en mai dernier, Marzella a présenté un nouveau show sensuel, émouvant et électrique. Une prestation très applaudie par un public connaisseur, ravi de les retrouver dans une formule scénographiquement épurée, mais affirmée.

«Nous sommes allées chercher dans nos individualités respectives, plus en profondeur pour mieux exprimer nos différences, contrastant ainsi de manière intéressante avec nos moments de fusion», explique Marzia.

Et Ella d’enchérir: «Je fais ce dont j’ai vraiment envie. Je m’affranchis des contraintes pour oser dire ce que je veux. Notre musique en rejaillit encore plus authentique. Comme disait John Lennon à David Bowie qui lui demandait comment il écrivait ses chansons: «It’s easy, you just say what you mean, you put a back beat to it.» Il suffit de dire ce que tu veux dire et d’y mettre du rythme.»

Formées à Londres, les deux artistes écrivent et chantent en trois langues, le français, l’italien et l’anglais, ce qui leur permet d’apporter des nuances originales à leurs morceaux aussi bien dans l’écriture que dans les mélodies.

«Nous sortons ces jours-ci une vidéo de «Mark My Words (Never Again)», une des nouvelles chansons que nous interpréterons lors de notre concert à Nyon», indique Marzia Celii, qui explique que le duo a choisi de distiller ses chansons inédites, une à une, comme les épisodes d’une série à suspense avant de sortir un album. «Cela nous permet de bien travailler entre chaque morceau», relève Ella.

«Nous avons d’ailleurs été sélectionnées pour le festival Zermatt Unplugged dans le cadre du projet Mountain Academy, du 19 au 22 juillet. Une semaine entière offerte pour avancer sur des chansons en cours de création ou en créer de nouvelles, avec des coachs venus du monde entier. À la fin, chaque artiste a droit à un concert. Le nôtre aura lieu le 24 juillet.»

Où les écouter? Afficher plus Nyon, Festival Temporalis, esplanade des Marronniers, 3 juillet, 21 h 30. Réservation obligatoire. www.hes-so.ch/temporalis Zermatt, 24 juillet, 14 h 15. zermatt-unplugged.ch Internet www.marzella.net

