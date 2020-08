Cantons de Valais et de Soleure – Masque obligatoire dans les commerces dès la semaine prochaine Les Valaisans devront mettre leur masque dans les magasins et les centres commerciaux dès lundi. Les Soleurois suivront trois jours plus tard.

Soleure sera le neuvième canton à rendre obligatoire le port du masque d’hygiène dans les commerces. KEYSTONE

Soleure deviendra la semaine prochaine le neuvième canton à rendre obligatoire le port du masque d’hygiène dans les commerces. La mesure doit entrer en vigueur jeudi. Le canton réagit ainsi à la hausse des cas de nouvelles infections au coronavirus ces dernières semaines, écrit sa chancellerie d’Etat vendredi.

Actuellement, le port obligatoire du masque dans les commerces est en vigueur dans sept cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Zurich et Bâle-Ville. Dès lundi, ce sera au tour des Valaisans de mettre leur masque dans les magasins et les centres commerciaux. Les Soleurois suivront trois jours plus tard.

ATS/NXP