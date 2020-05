Motocross – Mat Rebeaud s’envole au-dessus des avions Le rider s’est éclaté dans le Musée suisse des transports au guidon de sa moto électrique. Julien Caloz

Mat Rebeaud dans ses œuvres. Red Bull

Mat Rebeaud a eu le privilège d’avoir le Musée des transports rien que pour lui à Lucerne. Du coup, le rider a débarqué avec sa moto électrique et s’en est donné à cœur joie. «En tant qu’enfant j’étais venu ici avec mes parents et ma sœur. C’était un rêve d’enfant de pouvoir un jour utiliser ce musée comme terrain de jeu… et surtout de pouvoir sauter par-dessus le nez d’un avion, a jubilé le premier champion du monde FMX. De par mon sport et en tant que passionné de véhicules motorisés - motos, voitures ou avions - c’était pour moi une chance incroyable de pouvoir venir rouler avec ma moto électrique et contribuer au patrimoine culturel de ce lieu unique en Suisse.»