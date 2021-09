Grain de sable - Match Covid-Sida: 3-1

Il y a ceux qui parlent (toujours) de sport et il y a ceux qui pontifient (sans limites) sur la pandémie. Depuis quelque temps, les seconds me paraissent plus nombreux que les premiers – je le sais, j’en fais partie – et il est difficile de ne pas voir d’un bon œil cette concurrence qui, à défaut d’élever le débat, remplace les considérations tactiques de bas étage et les adulations régressives par des velléités scientifiques qui, même lorsqu’elles s’encombrent d’éthique, font le plus souvent passer Pasteur pour un dangereux alchimiste.

La statistique qui tue

Malgré cela, comme tout ou presque a déjà été dit sur le sujet, il ne me paraissait pas nécessaire de gâcher une place de mon précieux journal, pour piétiner encore quelques évidences. Une simple statistique m’a pourtant redonné du cœur à l’ouvrage.

Celle de l’estimation du nombre de décès suite à des maladies liées au sida depuis le début de l’épidémie. Faites rapidement le calcul et, le temps de maintenir le suspense par quelques lignes inutiles, vous apprendrez que les morts du VIH et de ses conséquences sont mondialement évalués à 36,3 millions (fourchette basse: 27,2 mio; haute: 47,8 mio).

«Que penser, dès lors, de ceux qui dénoncent la «grippette» covidienne, supposément si modeste dans sa mortalité?»

Que l’on me pardonne, mais ces chiffres m’ont paru très bas. Comment, cette maladie n’a même pas oblitéré la population d’un pays comme la France en plus de quarante ans de sévices? Que penser, dès lors, de ceux qui dénoncent la «grippette» covidienne, supposément si modeste dans sa mortalité?

Les chiffres sont pourtant implacables: le Covid a éliminé de la planète 4,5 millions de personnes depuis son irruption il y a un an et demi. Le match est plié. Le Covid gagne contre le sida par 3-1, en moyenne.

Il faudrait pondérer les données VIH par les pics d’infection des débuts, mais aussi de 1997 et de 2004, ou par les progrès faramineux des traitements depuis une vingtaine d’années – l’actuel PrEP étant assimilable à un vaccin…

Paraphrasons Sartre

Une perspective semble pourtant réunir les deux maladies. Pour paraphraser Sartre, dans les deux cas, l’infection – l’enfer – se présente comme celle de l’«autre». Dans le cas du sida, l’imaginaire collectif l’a longtemps repoussé dans le camp des homosexuels, des toxicomanes, des prostituées. Même défausse avec le Covid qui n’attaquerait que les vieux, les personnes souffrant de comorbidités ou de prédispositions génétiques.

«Mouâ, j’ai un très bon système immunitaire», entend-on parfois. Ce même rejet n’a toutefois pas les mêmes répercussions. Le sida, à la contagion intime, a bénéficié d’un immense élan de solidarité et de compassion.

Le Covid, qui réclame une prophylaxie publique, divise, attise la haine. Peut-être parce que l’«autre», moins délimitable et plus nombreux, se rebiffe?

