Élection à la Municipalité – Match PLR contre PS-Les Verts au 2e tour à Gland Vu leur succès au premier tour, les Gens de Gland sont partis pour placer leurs cinq candidats. Ce sera donc une lutte gauche-droite pour deux sièges. Yves Merz

Le parti des Gens de Gland, avec, de gauche à droite, Thierry Genoud, Isabelle Monney (élue au premier tour), Gilles Davoine, Christelle Giraud et Gérald Cretegny, a toutes les chances de placer ses cinq candidates et candidats à la Municipalité. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Avec une élue, Isabelle Monney, et leurs quatre autres prétendants bien installés aux cinq premières places dès le premier tour, les Gens de Gland (GdG) sont presque assurés de gagner un siège supplémentaire à la Municipalité version 2021-2026. Pour rappel, le collège actuel est composé de quatre GdG, deux PLR et un socialiste. La question est donc de savoir qui va s’asseoir sur les deux fauteuils restants?

La plateforme PS-Les Verts n’a hissé que son municipal sortant Michael Rohrer dans les sept premiers, et à la dernière place. Les deux autres candidats, Véronique Villaine et Rupert Schilböck, ont fait un score assez décevant (852 et 791 voix). La gauche ne baisse pas les bras pour autant. Encouragée par son résultat au Conseil communal où elle gagne quatre sièges et devient la deuxième force politique (19) aux dépens du PLR (17), elle présente à nouveau ses trois candidates et candidats au second tour.