VTT – Mathias Flückiger s’est exprimé pour la première fois Le vététiste suisse, médaillé d’argent aux Jeux 2022, a tenu une conférence de presse ce jeudi à Ittigen. Libéré de sa suspension pour dopage présumé, il dit à quel point cette décision l’a affecté. Renaud Tschoumy

Mathias Flückiger a fait son retour dans la lumière. AFP

Après six mois de suspension pour dopage présumé, le vététiste suisse Mathias Flückiger (34 ans) est revenu sous le feu des projecteurs. Le médaillé d’argent des Jeux de Tokyo (en 2021) avait été suspendu en août dernier, après avoir été contrôlé positif au zeranol lors de la course des championnats de Suisse – qu’il avait remportée – en juin. Mai sa suspension a été levée en décembre dernier, la Chambre disciplinaire du sport suisse considérant que ce test positif ne pouvait pas être considéré comme du dopage.

Flückiger a tenu une conférence de presse ce jeudi à Ittigen (BE). «D’une seconde à l’autre, tout s’est effondré, a-t-il commencé par dire. Tout ce que j’avais construit avec ma famille et mon team. Mon univers s’est écroulé ce 18 août 2022 à Munich. J’ai réussi à traverser cette période en prenant de la distance par rapport à ce qui a été la pire période de ma vie.»

Après s’être testé récemment en Espagne, où il était en camp d’entraînement, Mathias Flückiger fera son «vrai» retour à la compétition le 19 mars prochain, à Gränichen (AG).

«La mésaventure qui m’est arrivée peut se produire pour n’importe quel athlète suisse, à n’importe quel moment.» Mathias Flückiger

«Avant de revenir à la compétition, il fallait que j’explique mon histoire, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas à moi de condamner ou d’innocenter. Je veux simplement montrer qu’on m’a accusé de dopage alors que ce n’était pas le cas.»

Et, sur son futur: «Pendant plusieurs mois, je ne ne savais vraiment pas si je pourrais faire une fois mon retour à la compétition. Les courses n’étaient pas seulement loin de moi, elles étaient juste inexistantes. Pendant cette période, j’ai pris les choses jour après jour. Seul le moment présent comptait. Il n’y avait pas de perspectives d’avenir, juste ce qui se passait à l’instant.»

Flückiger ajoute: «La mésaventure qui m’est arrivée peut se produire pour n’importe quel athlète suisse, à n’importe quel moment. Il ne doit pas se produire un deuxième cas comme le mien. J’espère juste qu’on trouvera comment cela a pu être possible.»

Et de conclure: «Maintenant, la seule chose qui compte pour moi, c’est de faire ce que j’aime le plus au monde: du VTT! Avec la même passion et la même joie qu’avant.» C’est pour tout bientôt.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.