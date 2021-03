Perroy – Mathieu Henri claque la porte de l’Exécutif Déçu par le piètre résultat de son élection, le municipal a donné sa démission avec effet immédiat. Yves Merz

Mathieu Henri a démissionné de la Municipalité de Perroy dimanche soir avec effet immédiat. LDD

Mathieu Henri avait accédé à la Municipalité de Perroy lors d’une élection complémentaire en décembre 2019. Arrivé en 12e position sur treize candidats, avec seulement 110 voix, le municipal responsable des Bâtiments a décidé de jeter l’éponge. «Je suis chef d’entreprise et j’ai travaillé l’équivalent de deux mois pour la Commune l’an dernier. Alors, avec un tel résultat, il est inutile d’insister. En plus, à Perroy, c’est l’intérêt privé qui prime sur l’intérêt commun. Rien de bon pour notre démocratie. Quand le poisson pourrit, ça commence par la tête. Je n’en dirais pas plus mais je vous laisse réfléchir à cela.»