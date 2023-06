Dix ans au sommet du Montreux Jazz – Mathieu Jaton, le costume du boss lui va si bien Beaucoup attendaient le couac, mais le successeur de Claude Nobs a joué sa partition en virtuose. En dix ans, il a assis sa position et donné au Montreux Jazz Festival une stabilité inédite. Et un nouveau visage, le sien. Francois Barras

Mathieu Jaton en 2021, quand le Montreux Jazz fut l’un des rares festivals de grande envergure à oser une édition sous Covid, installant sur le Léman une scène de 500 places assises – parmi les réussites de ses dix années de directeur. KEYSTONE

Chaque été quand le Covid ne s’en mêle pas, le phénomène est un peu plus vif. Sur les parois du Media Center, au rez-de-chaussée de l’antre de béton et de verre qui abrite le Montreux Jazz Festival, la juxtaposition des articles de presse épinglés chaque matin fait grossir un kaléidoscope de musiciens et de public, avec çà et là une barbichette qui rigole et un gilet qui clignote. Et chaque été, la barbichette sourit plus largement et le gilet prend davantage de place sur les photos, au point que leur propriétaire est devenu la vedette évidente de ce puzzle éphémère: Mathieu Jaton n’a plus de complexe quand il s’agit d’incarner le Montreux Jazz. Il a raison.