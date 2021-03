Des vins ciselés à Fully – Mathilde Roux est remontée le Rhône jusqu’à l’Orlaya La Française a repris avec brio la cave de Gérald Roduit. David Moginier

On dit parfois du Valais qu’il est un Côtes-du-Rhône supérieur. La preuve en est donnée par Mathilde Roux, fille d’un propriétaire de domaine de Gigondas, avant de déménager à Lausanne. La jeune fille voulait être vigneronne depuis ses 7 ans et elle a fait ses armes. Sciences de la terre à l’EPFL, puis master en vin et vigne et diplôme d’œnologue à Montpelier. Des stages à l’étranger ou au Chablais et à Lavaux et la voilà qui reprend les 9 ha de vignes de Gérald Roduit, à Fully, rebaptisées Orlaya. Du nom de la petite fleur blanche qui pousse entre les plants.

Elle y cultive une douzaine de cépages sur des parcelles à l’ouest de Fully, la plupart en vieilles vignes, qu’elle convertit en bio. À la cave, elle cherche la pureté et la complexité, n’hésitant pas à passer une partie de ses cuvées sous bois ou dans des œufs avant de les réassembler à celle qui a passé en cuves.

On a adoré son humagne blanche, hélas épuisée. On admire sa petite arvine sèche, aux notes d’iode, avec des amandes et de rhubarbe, qui précèdent une bouche cristalline à la finale saline. Sa version flétrie a des fougues exotiques magnifiques. En rouge, son gamay vieilles vignes est gourmand-croquant, avec un nez de cerises avant une bouche veloutée où le cépage exprime toutes ses qualités.