Franchise et cinéma – «Matrix Resurrections», un nouveau volet qui change tout Près de vingt ans après la trilogie, la frontière entre rêve et réalité s’estompe pour de bon. Un opus spectaculaire et habile. Pascal Gavillet

Keanu Reeves, dans le rôle de Neo, va-t-il à nouveau passer de l’autre côté du miroir? WARNER BROS 2021

«Les histoires ne finissent jamais.» Cette phrase, citée de mémoire et énoncée par l’un des personnages clés de ce nouveau «Matrix», pourrait suffire à situer, voire à résumer ce quatrième opus. Près de vingt ans ont passé et la trilogie fait presque figure de classique, du moins pour certains néo-cinéphiles. Comment, dès lors, relancer la machine? Faut-il tout rebooter? Ou juste imaginer une suite plus ou moins dans la continuité de ce qui précède? Non et non.

Ce quatrième opus, intitulé «Matrix Resurrections», débute comme si rien n’avait vraiment existé. Sinon dans la tête d’un homme, le bien nommé Thomas Anderson, alias Neo, concepteur d’un jeu vidéo révolutionnaire, «Matrix», qui a été un carton interplanétaire. Mais Anderson, lui, aurait tout oublié. Envahi par d’étranges rêves, il va régulièrement consulter un psy pour les lui raconter. Et puis c’est tout. Ou presque.