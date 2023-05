Critique de concert – Matt Elliott, le roi des couches Le musicien jouait mercredi à l’église romane de Saint-Sulpice dans le cadre du festival Hyperouest. Triste. Boris Senff

Le musicien Matt Elliott Photo : Elie Grégoire

Le festival Hyper Ouest le vendait comme un champion de la lamentation et ce n’est pas faux, même si le style de l’Anglais se laisse plus facilement définir par un lourd penchant élégiaque, parfois salé d’un peu d’hystérie noirâtre. Sous les voûtes ancestrales de l’église romane de Saint-Sulpice – oui, oui, c’est aussi l’Ouest lausannois – le musicien que certains connaissent également sous le nom de The Third Eye Foundation démontrait mardi soir sa grande maîtrise dans l’usage des boucles, jonglant avec ses propres enregistrements live de voix, de guitare et de saxophone.

L’ancien DJ et électronicien multiplie les couches sonores au point d’atteindre des climax pseudo-orchestraux où il semble s’être divisé en cinq – au minimum! Une affaire rondement menée, mais un peu moins convaincante en termes d’esthétique développée. Matt Elliott, c’est un peu le fan de Leonard Cohen qui aurait hésité à apprendre le bouzouki et se serait finalement rabattu sur l’art de décliner «Bella Ciao» en plusieurs versions, toutes plus tristes les unes que les autres.

Un concert finalement outré et lassant, malgré de petits intermèdes où le jeune quinqua se montre pourtant narquois et désabusé. Personne n’est obligé de ressembler à sa musique.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

