Mattea Meyer, vous êtes-vous remise du vote de dimanche?

Je suis encore déçue, surtout pour les femmes concernées. J’ai toujours dit que ce n’est pas ma génération qui serait touchée, mais celle de ma mère, des femmes qui ont eu des emplois mal, voire pas payés, qui ont pris soin de leurs enfants, de leurs parents. Surtout, ce sont des femmes qui se sont vraiment battues pour l’égalité et c’est à elles de travailler un an de plus. Ça me fait vraiment mal. En même temps, le vote était serré. Les femmes ont dit non dans leur majorité, tout comme les personnes qui ont des bas salaires. Après cette décision douloureuse sur l’âge de la retraite, il est temps de parler de la manière d’améliorer les rentes. C’est la promesse faite par la droite pendant la campagne.