Football – Matteo Vanetta nommé directeur technique de l’académie du Lausanne-Sport À compter du 1er juillet, l’ancien joueur de Servette prendra en charge la formation du LS. Le Tessinois remplacera David Sene. Brice Cheneval

Ancien défenseur professionnel, Matteo Vanetta a occupé plusieurs postes en lien avec la relève après sa carrière de joueur. Keystone

Le Lausanne-Sport a trouvé le remplaçant de David Sene. L’actuel directeur technique du Team Vaud avait décidé de quitter ses fonctions à la fin de cette saison. Il sera remplacé par Matteo Vanetta à compter du 1er juillet.

Ancien joueur professionnel de 1995 à 2008, le Tessinois de 44 ans a notamment évolué à Sion (1997-1999) et Servette (1999-2001 puis 2002-2003). Après sa carrière, il s’est orienté vers la relève, occupant le poste d’entraîneur assistant au sein de plusieurs sélections suisses de jeunes (M18, M19, M20). Matteo Vanetta est également passé par la formation de Servette et, surtout, de Young Boys. À YB, il fut aussi adjoint de Gerardo Seoane et David Wagner, avant d’assurer l’intérim de mars à juin 2022.

«Son expérience de la formation et du football professionnel suisse a convaincu la direction du club de lui confier la direction technique de l’Académie», indique le LS dans un communiqué, précisant qu’il sera «à la tête de l’ensemble des entraîneurs et staff de nos équipes de jeunes».

