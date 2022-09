Images Vevey – Matthias Brunner, l’homme qui aimait trop le cinéma Visite au Zurichois qui a façonné la cinématographie de sa ville et frayé avec les plus grands artistes. Il présente à la biennale une pièce produite par la Fondation Beyeler. Boris Senff

Matthias Brunner dans sa demeure zurichoise avec son chien Louffy et ses Warhol. Hervé Le Cunff

Quand Matthias Brunner ouvre la porte de sa demeure zurichoise, on pénètre dans une sorte de caverne d’Ali Baba où s’entremêlent ses passions pour le cinéma, l’art, le design et la photographie, quatre dimensions inséparables de son existence. «Ce sont mes seules drogues et je ne crains pas d’overdoser.»